Українці у листопаді придбали на 10% менше нових авто

Упродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5200 нових легкових авто, що на 3% менше, ніж торік, повідомляє асоціація «Укравтопром». Відносно жовтня споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Ключові факти

Усього з початку року в Україні було зареєстровано 64 000 нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota – 868 автівок. Порівняно з жовтнем поточного року, продажі нових авто цієї марки збільшились на 28%, а в порівнянні з листопадом 2023 року зросли на 2%.

На другому місці Renault – 533 машини (це на 32% менше, ніж у жовтні, але на 39% більше до листопада 2023 року)

Третій результат у Skoda – 514 авто (зростання на 27% порівняно з жовтнем, на 1% більше, ніж у листопаді минулого року).

Ще у топпʼятірку листопада потрапили VW та BMW.

Контекст

У жовтні в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%. Впродовж місяця український автопарк поповнили 16 300 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це на 23% менше, ніж торік. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

За останні 12 місяців нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10–11%, про це свідчать розрахунки Forbes Ukraine на основі даних асоціації «Укравтопром» 26 листопада.

У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік, та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.