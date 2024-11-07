Попит на вживані авто у жовтні впав, минулого місяця в Україну завезли найменше легковиків з початку року

Впродовж жовтня український автопарк поповнили 16 300 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це на 23% менше ніж торік, повідомляє асоціація «Укравтопром». Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Водночас минулого місяця було реалізовано 5800 нових автівок.

Ключові факти

У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

впали на 23%. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%, дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед вживаних авто, залишається Volkswagen Golf (1028 одиниць), на другому місці за популярністю Renault Megane (786 авто), далі – Skoda Octavia (634 машин).

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192 300 уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Стосовно нових авто , то впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

, то впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%. У лідери ринку нових легковиків вийшла французька Renault (775 нових авто), далі – Toyota (679 авто) і Skoda (402 одиниць).

З початку року, в Україні було зареєстровано 58 800 нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Контекст

У серпні українці витратили майже 15 млрд грн на придбання нових легкових авто, що на 45% більше, ніж торік, і на 28% більше порівняно з попереднім місяцем. За місяць продано 8107 автомобілів, що є рекордом воєнного часу. Середньомісячний показник 2021 року становив 8600 автомобілів.

Аномально високий серпневий попит відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків. Проте, вже у вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, продажі зменшилися на 30%. Всього з січня по вересень українці придбали 53 000 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У вересні український автопарк поповнили майже 17 000 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Порівняно з вереснем 2023 року реєстрації вживаних авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.