Нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10-11% за останній рік. Розрахунки Forbes

За останні 12 місяців нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10-11%, про це свідчать розрахунки Forbes Ukraine на основі даних асоціації «Укравтопром» 26 листопада. У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Ключові факти

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Із наведеної статистики випливає, що за останні 12 місяців нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10-11%.

Водночас згідно даних Державної служби статистики, середні споживчі ціни купівлі транспортних засобів зросли за цей період лише на 5,3%.

зросли за цей період лише на 5,3%. За даними Укравтопром, найбільше грошей у жовтні було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – 1,4 млрд грн. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,2 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн.

Volkswagen зібрав понад 822 млн грн і замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault з 697 млн грн.

У десятку популярних марок нових авто у жовтні, також потрапили Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.

Контекст

У серпні українці витратили майже 15 млрд грн на придбання нових легкових авто, що на 45% більше, ніж торік, і на 28% більше порівняно з попереднім місяцем. За місяць продано 8107 автомобілів, що є рекордом воєнного часу. Середньомісячний показник 2021 року становив 8600 автомобілів.

Аномально високий серпневий попит відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків. Проте, вже у вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, продажі зменшилися на 30%. Всього з січня по вересень українці придбали 53 000 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%. Впродовж місяця український автопарк поповнили 16 300 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це на 23% менше ніж торік. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.