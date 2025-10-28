НЭК «Укрэнерго» предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тарифы на свои услуги на 2026 год. Это касается двух ключевых тарифов: на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. Об этом сообщается на сайте компании.