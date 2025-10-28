Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрэнерго» предлагает повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в 2026 году. Подробности

Forbes

1 хв читання

НЭК «Укрэнерго» предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тарифы на свои услуги на 2026 год. Это касается двух ключевых тарифов: на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. Об этом сообщается на сайте компании.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Укрэнерго» предлагает повышение тарифа на передачу электроэнергии на 23,6% – до 848,52 грн/МВт·ч, а на диспетчерское управление – на 42,7%, до 141,26 грн/МВт·ч.
  • Для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф предложено установить на уровне 467,13 грн/МВ·час (+29,9%).
  • Компания рассчитала тарифную составляющую на исполнение специальных обязанностей (ПСО) по развитию «зеленой» энергетики – 381,39 грн/МВт·ч.
  • Повышение обосновано уменьшением прогнозных объемов передачи электроэнергии, обновлением валютного курса и макроэкономическими показателями, утвержденными правительством, отметили в «Укрэнерго».
  • Теперь действующие тарифы составляют 686,23 грн/МВт·ч на передачу и 98,97 грн/МВт·ч на диспетчеризацию (утверждено постановлением НКРЭКУ №2201 от 19 декабря 2024 года).

Контекст

22 октября Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о специальных обязанностях на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это сохраняет цену на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/кВт·ч для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні