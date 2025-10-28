НЭК «Укрэнерго» предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тарифы на свои услуги на 2026 год. Это касается двух ключевых тарифов: на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. Об этом сообщается на сайте компании.
Подробности
- «Укрэнерго» предлагает повышение тарифа на передачу электроэнергии на 23,6% – до 848,52 грн/МВт·ч, а на диспетчерское управление – на 42,7%, до 141,26 грн/МВт·ч.
- Для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф предложено установить на уровне 467,13 грн/МВ·час (+29,9%).
- Компания рассчитала тарифную составляющую на исполнение специальных обязанностей (ПСО) по развитию «зеленой» энергетики – 381,39 грн/МВт·ч.
- Повышение обосновано уменьшением прогнозных объемов передачи электроэнергии, обновлением валютного курса и макроэкономическими показателями, утвержденными правительством, отметили в «Укрэнерго».
- Теперь действующие тарифы составляют 686,23 грн/МВт·ч на передачу и 98,97 грн/МВт·ч на диспетчеризацию (утверждено постановлением НКРЭКУ №2201 от 19 декабря 2024 года).
Контекст
22 октября Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о специальных обязанностях на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это сохраняет цену на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/кВт·ч для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.
