В настоящее время сложно давать точные прогнозы по срокам полного восстановления поврежденной врагом инфраструктуры, заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук вечером 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности
- В результате обстрела были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Сложная ситуация в Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской областях.
- «Работы продолжаются круглосуточно. По сравнению с другими странами, украинские энергетики сегодня работают быстрее всех. Пытаемся искать нетипичные решения для того, чтобы облегчить ситуацию, но ситуация действительно сложная», – подчеркнула она.
- В настоящее время в Украине действуют графики почасовых ограничений электроэнергии. Их будут отменять постепенно, согласно темпам обновления оборудования и сетей, уточнила Гринчук.
- «Как дальше будет развиваться ситуация с ограничениями, будет зависеть от того, как скоро мы сможем восстановиться», – уточнила она.
Контекст
Ограничение введено для населения вместо аварийных отключений. Ранее графики почасовых отключений применялись только в Черниговской области, а после массированных атак РФ на энергосистему 10 октября отключения касались преимущественно промышленности.
В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области россияне атаковали Измаил, нанеся повреждения энергетическим и портовым объектам. Для атаки РФ использовала 405 ударных беспилотников, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробалистических и четыре управляемых авиационных ракеты. По предварительной информации Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей.
Графики для населения постепенно стали вводить 22 октября.
В четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.
