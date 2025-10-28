НЕК «Укренерго» запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити тарифи на свої послуги на 2026 рік. Це стосується двох ключових тарифів: на передачу електроенергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Про це повідомляється на сайті компанії.
Деталі
- «Укренерго» пропонує підвищення тарифу на передачу електроенергії на 23,6% – до 848,52 грн/МВт·год, а на диспетчерське управління – на 42,7%, до 141,26 грн/МВт·год.
- Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф запропоновано встановити на рівні 467,13 грн/МВ·год (+29,9%).
- Компанія розрахувала тарифну складову на виконання спеціальних обов’язків (ПСО) із розвитку «зеленої» енергетики – 381,39 грн/МВт·год.
- Підвищення обґрунтоване зменшенням прогнозних обсягів передачі електроенергії, оновленням валютного курсу та макроекономічними показниками, затвердженими урядом, зазначили в «Укренерго».
- Наразі чинні тарифи становлять 686,23 грн/МВт·год на передачу та 98,97 грн/МВт·год на диспетчеризацію (затверджено постановою НКРЕКП №2201 від 19 грудня 2024 року).
Контекст
22 жовтня Кабінет Міністрів України подовжив дію Положення про спеціальні обов’язки на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це зберігає ціну на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн/кВт⋅год для індивідуальних і колективних побутових споживачів.
