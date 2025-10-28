НЕК «Укренерго» запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити тарифи на свої послуги на 2026 рік. Це стосується двох ключових тарифів: на передачу електроенергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Про це повідомляється на сайті компанії.