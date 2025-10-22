Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о специальных обязанностях на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это сохраняет цену на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/кВт·ч для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики от 22 октября.

Подробности

«В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной военной агрессии Российской Федерации возникает необходимость продолжения поддержки населения от значительного повышения цены на электрическую энергию. Поэтому решением правительства мы продолжаем действие ПСО на рынке электрической энергии до конца апреля следующего года», – отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Благодаря принятому решению после 31 октября 2025 года продолжается применение фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт⋅ч.

Для определенных категорий потребителей, использующих электроотопительные установки и потребляющих до 2000 кВт·ч в месяц в период с 1 октября 2025-го по 30 апреля 2026 года, будет действовать льготный тариф 2,64 грн/кВт·ч.

Контекст

Последний пересмотр тарифа на электроэнергию для населения состоялся 1 июня 2024 года, когда его повысили на 60%. По данным Минэнерго, рыночная цена электроэнергии в Украине на тот момент составляла около 7,5 грн/кВт·ч.

В апреле правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до октября.