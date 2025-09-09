Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (ранее «Укроборонпром») во второй раз заняло 49-е место в TOP 100 Defense Companies, в который входят ведущие мировые производители вооружения. В 2024 году выручка УОП превысила $3 млрд, что на 36,3% больше, чем в 2023-м.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Ключевые факты
- Темпы роста выручки «Укроборонпрома» значительно выше среднемирового показателя, который составляет 11,2% среди топ-100 оборонных компаний мира.
- «За этой цифрой стоит работа более 56 000 оружейников, и я благодарю каждого из вас за этот результат. Вместе с тем мы все понимаем: этого все еще недостаточно», – отметил генеральный директор компании Герман Сметанин.
- По динамике роста дохода от реализации оборонной продукции «Укроборонпром» занял 16-е место.
- По доходам лидируют Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) и CASIC (Китай, $38,7 млрд).
Контекст
Рейтинг TOP 100 Defense Companies ежегодно создает влиятельный глобальный ресурс Defense News, специализирующийся на тематике ОПК.
Общий объем военной продукции, произведенной 100 крупнейшими оборонными компаниями мира в 2024 году, вырос на 11,2% и составил $661 млрд.
Динамика выручки «Укроборонпрома» в 2023-м была самой высокой среди 100 крупнейших мировых производителей оружия. По итогам года выручка украинской компании превысила $2,2 млрд – на 72% больше, чем в 2022-м.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.