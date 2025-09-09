Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (ранее «Укроборонпром») во второй раз заняло 49-е место в TOP 100 Defense Companies, в который входят ведущие мировые производители вооружения. В 2024 году выручка УОП превысила $3 млрд, что на 36,3% больше, чем в 2023-м.

Ключевые факты

Темпы роста выручки «Укроборонпрома» значительно выше среднемирового показателя, который составляет 11,2% среди топ-100 оборонных компаний мира.

«За этой цифрой стоит работа более 56 000 оружейников, и я благодарю каждого из вас за этот результат. Вместе с тем мы все понимаем: этого все еще недостаточно», – отметил генеральный директор компании Герман Сметанин.

По динамике роста дохода от реализации оборонной продукции «Укроборонпром» занял 16-е место.

По доходам лидируют Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) и CASIC (Китай, $38,7 млрд).

TOP 100 Defense Companies 2025

Контекст

Рейтинг TOP 100 Defense Companies ежегодно создает влиятельный глобальный ресурс Defense News, специализирующийся на тематике ОПК.

Общий объем военной продукции, произведенной 100 крупнейшими оборонными компаниями мира в 2024 году, вырос на 11,2% и составил $661 млрд.

Динамика выручки «Укроборонпрома» в 2023-м была самой высокой среди 100 крупнейших мировых производителей оружия. По итогам года выручка украинской компании превысила $2,2 млрд – на 72% больше, чем в 2022-м.