Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Українська бронетехніка /предоставлено пресс-службою «Українська бронетехніка»
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Вооруженный гигант. Выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80% и превысила $1,4 млрд. На чем зарабатывает больше всего

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80% и превысила $1,4 млрд. Что это за компания Фото предоставлено пресс-службою «Українська бронетехніка»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:56

В 2024 году выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80%, достигнув 58,2 млрд грн. Благодаря импорту дефицитных боеприпасов, эксклюзивным контрактам и собственному производству компания смогла обойти по доходности государственную УОП (бывший «Укроборонпром») и стать самым крупным частным производителем оружия в Украине. Какие причины роста и как она планирует расширяться в 2025 году?

Новий випуск Forbes — про зміни, що визначають майбутнє України. Бізнес, економіка, лідери та рішення, які формують нову реальність.

Замовляйте номер і будьте в курсі головного!

«Ожидаем роста выручки более чем на 50% по сравнению с 2023-м», – прогнозировал в интервью Forbes Ukraine CEO «Украинская бронетехника» (УБ) Владислав Бельбас в начале февраля. Окончательные финансовые результаты компании на тот момент финализировались.

По итогам 2024 года, выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80% – до 58,2 млрд грн ( $1,42 млрд ), по данным YouControl. Чистая прибыль УБ за год выросла вдвое – до 1,4 млрд грн.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні