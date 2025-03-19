Вооруженный гигант. Выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80% и превысила $1,4 млрд. На чем зарабатывает больше всего

В 2024 году выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80%, достигнув 58,2 млрд грн . Благодаря импорту дефицитных боеприпасов, эксклюзивным контрактам и собственному производству компания смогла обойти по доходности государственную УОП (бывший «Укроборонпром») и стать самым крупным частным производителем оружия в Украине. Какие причины роста и как она планирует расширяться в 2025 году?

«Ожидаем роста выручки более чем на 50% по сравнению с 2023-м», – прогнозировал в интервью Forbes Ukraine CEO «Украинская бронетехника» (УБ) Владислав Бельбас в начале февраля. Окончательные финансовые результаты компании на тот момент финализировались.

По итогам 2024 года, выручка «Украинской бронетехники» выросла на 80% – до 58,2 млрд грн ( $1,42 млрд ), по данным YouControl. Чистая прибыль УБ за год выросла вдвое – до 1,4 млрд грн.