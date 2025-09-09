Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (раніше «Укроборонпром») вдруге посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. У 2024 році виторг УОП перевищив $3 млрд, що на 36,3% більше, ніж у 2023-му.