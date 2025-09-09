Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (раніше «Укроборонпром») вдруге посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. У 2024 році виторг УОП перевищив $3 млрд, що на 36,3% більше, ніж у 2023-му.
Ключові факти
- Темпи зростання виторгу «Укроборонпрому» значно вищі за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед топ-100 оборонних компаній світу.
- «За цією цифрою стоїть робота понад 56 000 зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо», – зазначив генеральний директор компанії Герман Сметанін.
- За динамікою зростання доходу від реалізації оборонної продукції «Укроборонпром» посів 16-ту сходинку.
- За доходами лідирують Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) та CASIC (Китай, $38,7 млрд).
Контекст
Рейтинг TOP 100 Defense Companies щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується на тематиці ОПК.
Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і сягнув $661 млрд.
Динаміка виторгу «Укроборонпрому» у 2023-му була найвищою серед 100 найбільших світових виробників зброї. За підсумками року виторг української компанії перевищив $2,2 млрд – на 72% більший, ніж у 2022-му.
