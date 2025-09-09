Підписка від 49 грн
«Укроборонпром» вдруге увійшов до рейтингу 50 найкращих оборонних компаній світу

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

«Укроборонпром» /УНІАН

«Укроборонпром» вдруге увійшов до топ-50 найкращих оборонних компаній світу. Фото УНІАН

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (раніше «Укроборонпром») вдруге посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. У 2024 році виторг УОП перевищив $3 млрд, що на 36,3% більше, ніж у 2023-му.

Ключові факти

  • Темпи зростання виторгу «Укроборонпрому» значно вищі за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед топ-100 оборонних компаній світу.
  • «За цією цифрою стоїть робота понад 56 000 зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо», – зазначив генеральний директор компанії Герман Сметанін.
  • За динамікою зростання доходу від реалізації оборонної продукції «Укроборонпром» посів 16-ту сходинку. 
  • За доходами лідирують Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) та CASIC (Китай, $38,7 млрд).
«Укроборонпром» вдруге увійшов до рейтингу 50 найкращих оборонних компаній світу /Фото 1

TOP 100 Defense Companies 2025

Контекст

Рейтинг TOP 100 Defense Companies щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується на тематиці ОПК.

Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і сягнув $661 млрд.

Динаміка виторгу «Укроборонпрому» у 2023-му була найвищою серед 100 найбільших світових виробників зброї. За підсумками року виторг української компанії перевищив $2,2 млрд – на 72% більший, ніж у 2022-му.

