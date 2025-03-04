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«Укрпочта» приостанавливает прием посылок в Константиновку

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Почтовый оператор «Укрпочта» временно приостанавливает прием посылок, следующих в Константиновку Донецкой области, сообщил генеральный директор Игорь Смилянский 4 февраля. В то же время все шесть стационарных отделений в городе продолжают работать, хотя и в ограниченном режиме.

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Ключевые факты

  • По словам генерального директора «Укрпочты» Игоря Смилянского, решение о продолжении работы отделений было принято в координации с председателем ВГА.
  • Отделения продолжат предоставлять две услуги: выплата пенсий и социальной помощи населению, а также отправка посылок для эвакуируемых людей, чтобы они могли переслать свои вещи.
  • В то же время во избежание скопления людей в отделениях компания временно прекращает прием новых посылок в Константиновку. Все отправления, уже находящиеся в пути в город, будут доставлены получателям.
  • Доставка писем и газет временно тоже приостанавливается для сохранения жизни почтальонов и чтобы они могли помочь операторам с отправкой посылок.

Контекст

Враг продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса. За последние сутки в Константиновке повреждены 25 частных домов, админздание, гараж, четыре линии электропередачи и газопровод, сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин.

В конце февраля россияне повредили сортировочный центр «Укрпочты» в Херсоне, а также обстреляли автомобиль почтового оператора, который направлялся в Станислав, небольшой городок на линии фронта в Херсонской области, там работает только «Укрпочта», и РФ постоянно атакует гражданских.

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