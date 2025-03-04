«Укрпошта» призупиняє прийом посилок до Костянтинівки

Поштовий оператор «Укрпошта» тимчасово призупиняє прийом посилок, що прямують до Костянтинівки на Донеччині, повідомив генеральний директор Ігорь Смілянський 4 лютого. Водночас усі шість стаціонарних відділень у місті продовжують свою роботу, хоч і в обмеженому режимі.

Ключові факти

За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, рішення про продовження роботи відділень було ухвалене в координації з головою ВЦА.

Відділення продовжать надавати дві послуги: виплата пенсій та соціальної допомоги населенню, а також відправка посилок для людей, які евакуйовуються, аби вони могли переслати свої речі.

Водночас для уникнення скупчення людей у відділеннях, компанія тимчасово припиняє прийом нових посилок до Костянтинівки. Всі відправлення, які вже перебувають у дорозі до міста, будуть доставлені одержувачам.

Доставка листів та газет тимчасово теж призупиняється для збереження життя листонош і щоб вони могли допомогти операторам із відправкою посилок.

Контекст

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Донеччини. За останню добу у Костянтинівці пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, гараж, чотири лінії електропередачі та газогін, повідомив очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Наприкінці лютого росіяни пошкодили сортувальний центр «Укрпошти» у Херсоні, а також обстріляли автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава. Станіслав є невеликим містечком на лінії фронту на Херсонщині, там працює лише «Укрпошта», і РФ постійно атакує цивільних.