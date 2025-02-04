«Укрпочта» полностью автоматизировала сортировку посылок

«Укрпочта» полностью отошла от ручной сортировки посылок, установив последние автоматические сортировочные линии в Николаеве и Запорожье, сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский 4 февраля. Далее в планах компании – полная автоматизация сортировки писем и газет.

Ключевые факты

По словам руководителя компании, сейчас 100% посылок сортируются и обрабатываются на автоматических и полуавтоматических линиях украинского производства.

Смилянский напомнил, что проект по автоматизации начался в апреле 2023 года и в него «Укрпочта» вложила более 1 млрд грн собственных средств.

В первый квартал почтовый оператор намерен внедрить систему, благодаря которой в новом приложении можно будет видеть путь посылки и дату доставки еще в момент отправки.

«Укрпочта» планирует доработать логистику, чтобы эта доставка проходила на следующий день, если отправка срочная, или через несколько дней, если можно подождать и заплатить меньше.

В то же время, по мнению гендиректора компании, «главный этап пройден» и теперь можно наблюдать свои посылки в реальном времени. «Уже сегодня более 85% посылок доставляется в течение двух дней или быстрее. А дальше будет еще лучше», – написал он.

Контекст

В апреле 2023 года «Укрпочта» начала внедрение современных автоматизированных сортировочных линий для мелких посылок. Компания запустила первый конвейер на 64 направления. Смелянский прогнозировал, что компания полностью перейдет на автоматизированный режим сортировки по всей стране в 2024 году.

В ноябре 2024-го «Укрпочта» обновила стандарты упаковки отправлений через внедрение автоматизированных сортировочных линий, позволяющих доставлять отправления между городами Украины уже на следующий день. Все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Для удобства клиентов «Укрпочта» предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно.