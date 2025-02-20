Россия обстреляла сортировочный центр «Укрпочты» в Херсоне (фото)

Сортировочный центр «Укрпочты» в Херсоне был поврежден в результате атаки РФ, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Накануне, 19 февраля, враг обстрелял автомобиль почтового оператора, который направлялся в Станислав.

Ключевые факты

По словам Смелянского, 19 февраля Россия нанесла удар по автомобилю, который направлялся в Станислав, а 20 февраля утром поразила сортировочный центр в Херсоне.

Станислав является небольшим городком на линии фронта в Херсонской области, глава почтового оператора добавил, что там работает только «Укрпочта» и РФ постоянно атакует гражданских.

В результате обстрела автомобиль «Укрпочты» полностью сгорел, водитель получил тяжелые ранения, но его жизнь удалось спасти.

«Укрпочта» свяжется с клиентами и компенсирует все утраченные посылки.

Смелянский добавил, что «Укрпочта» быстро возобновит работу сортировочного центра.

Фото: Укрпочта Фото: Укрпочта Предыдущий слайд Следующий слайд

Фото: Укрпочта

Фото: Укрпочта

Контекст

В ночь на 20 февраля Россия нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, сообщили Воздушные силы ВСУ. В общей сложности применено до 14 ракет: крылатые – Х-101/Х-55см, Калибр/Искандер-К; баллистические – Искандер-М/KN-23. Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара Воздушные силы не обнародуют.

Также РФ атаковала 161 ударным БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов. По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 80 дронов, еще 78 дронов-имитаторов – локационно потеряны.

Этой ночью Россия обстреляла Херсон управляемыми авиабомбами, одна из них попала в девятиэтажный жилой дом, частично его разрушив. Из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с 1-го по 10-й этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. По предварительной информации ГСЧС, пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них двое детей. Два человека удалось спасти, их достали из заблокированных квартир через балконы.