По базовому сценарию, предусматривающему ежегодный рост доходов АО «Укрпочта» на 9%, операционных расходов на 8% и капитальные инвестиции в 2,9 млрд грн, компания будет прибыльной в 2025–2028 годах. Об этом говорится в материалах проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2026 год», поданного правительством в Верховную Раду в ночь на 16 сентября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Согласно документам, доходность АО «Укрпочта» в 2025–2028 годах будет обеспечиваться ростом доходов от почтовых отправлений и контролируемым увеличением расходов. Ожидаемая прибыль до налогообложения составит 0,23 млрд грн в 2025 году, 0,13 млрд грн в 2026-м, 0,32 млрд грн в 2027-м и 0,40 млрд грн в 2028-м.
- По базовому сценарию долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028-м.
- Альтернативный сценарий прогнозирует более нестабильный финансовый результат: прибыль в 2025 году сменится убытками в 2026-м из-за роста операционных расходов и амортизации, с постепенным восстановлением доходности с 2027-го. Негативный сценарий предусматривает убыточность в течение всего периода с существенным ухудшением после 2025 года.
- Базовый сценарий учитывает прекращение влияния войны на работу морских портов с 2026 года, их выход на полную мощность, постепенное возвращение к рыночным условиям, снижение курса гривни к доллару на 3,2% ежегодно, инфляцию в Украине на уровне 8,7% в год и замедление глобальной инфляции, что позволит смягчить политику.
- Альтернативный сценарий предполагает возобновление судоходства в Черном море и рыночных условий только с 2027 года, а негативный – еще позже, с более высокой девальвацией (4,5% и 8,9%) и инфляцией (10,2% – 9,8%).
Контекст
В 2024 году АО «Укрпочта» получило убыток в 413,2 млн грн, что меньше, чем 796,4 млн грн в 2023-м. Ликвидность компании снизилась на 9% по сравнению с 2023 годом, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,73 млрд грн, что снизило коэффициент текущей ликвидности с 0,69 в 2023-м до 0,63 в 2024-м. Долговая нагрузка остается высокой: соотношение долга к активам в 2024 году составляет 98%. Капитальные расходы направлены на развитие логистической сети по кредитам ЕБРР (€63 млн) и ЕИБ (€30 млн).
Нацбанк считает финансовое состояние АО «Укрпочта» критическим, отмечая, что капитализация компании упала в 13 раз – с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что создает риск дефолта из-за дальнейшего уменьшения капитала. По оценке НБУ, до конца мая 2025 года компании может потребоваться докапитализация на 826 млн грн.
Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский исключает обвинения в недостаточной капитализации, объясняя ее снижение изменениями в методологии НБУ. Он утверждает, что до 1 января 2026 года компания выполнит требования НБУ по капиталу собственными силами, без привлечения бюджетных средств.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.