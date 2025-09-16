По базовому сценарию, предусматривающему ежегодный рост доходов АО «Укрпочта» на 9%, операционных расходов на 8% и капитальные инвестиции в 2,9 млрд грн, компания будет прибыльной в 2025–2028 годах. Об этом говорится в материалах проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2026 год», поданного правительством в Верховную Раду в ночь на 16 сентября.

Подробности

Согласно документам, доходность АО «Укрпочта» в 2025–2028 годах будет обеспечиваться ростом доходов от почтовых отправлений и контролируемым увеличением расходов. Ожидаемая прибыль до налогообложения составит 0,23 млрд грн в 2025 году, 0,13 млрд грн в 2026-м, 0,32 млрд грн в 2027-м и 0,40 млрд грн в 2028-м.

По базовому сценарию долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028-м.

Альтернативный сценарий прогнозирует более нестабильный финансовый результат: прибыль в 2025 году сменится убытками в 2026-м из-за роста операционных расходов и амортизации, с постепенным восстановлением доходности с 2027-го. Негативный сценарий предусматривает убыточность в течение всего периода с существенным ухудшением после 2025 года.

Базовый сценарий учитывает прекращение влияния войны на работу морских портов с 2026 года, их выход на полную мощность, постепенное возвращение к рыночным условиям, снижение курса гривни к доллару на 3,2% ежегодно, инфляцию в Украине на уровне 8,7% в год и замедление глобальной инфляции, что позволит смягчить политику.

Альтернативный сценарий предполагает возобновление судоходства в Черном море и рыночных условий только с 2027 года, а негативный – еще позже, с более высокой девальвацией (4,5% и 8,9%) и инфляцией (10,2% – 9,8%).

Контекст

В 2024 году АО «Укрпочта» получило убыток в 413,2 млн грн, что меньше, чем 796,4 млн грн в 2023-м. Ликвидность компании снизилась на 9% по сравнению с 2023 годом, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,73 млрд грн, что снизило коэффициент текущей ликвидности с 0,69 в 2023-м до 0,63 в 2024-м. Долговая нагрузка остается высокой: соотношение долга к активам в 2024 году составляет 98%. Капитальные расходы направлены на развитие логистической сети по кредитам ЕБРР (€63 млн) и ЕИБ (€30 млн).

Нацбанк считает финансовое состояние АО «Укрпочта» критическим, отмечая, что капитализация компании упала в 13 раз – с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что создает риск дефолта из-за дальнейшего уменьшения капитала. По оценке НБУ, до конца мая 2025 года компании может потребоваться докапитализация на 826 млн грн.

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский исключает обвинения в недостаточной капитализации, объясняя ее снижение изменениями в методологии НБУ. Он утверждает, что до 1 января 2026 года компания выполнит требования НБУ по капиталу собственными силами, без привлечения бюджетных средств.