За базовим сценарієм, який передбачає щорічне зростання доходів АТ «Укрпошта» на 9%, операційних витрат на 8% та капітальні інвестиції у 2,9 млрд грн, компанія буде прибутковою у 2025–2028 роках. Про це йдеться у матеріалах до проєкту закону «Про державний бюджет України на 2026 рік», поданого урядом до Верховної Ради в ніч на 16 вересня.

Деталі

Згідно з документами, прибутковість АТ «Укрпошта» у 2025–2028 роках забезпечуватиметься зростанням доходів від поштових відправлень та контрольованим збільшенням витрат. Очікуваний прибуток до оподаткування становитиме 0,23 млрд грн у 2025 році, 0,13 млрд грн у 2026-му, 0,32 млрд грн у 2027-му та 0,40 млрд грн у 2028-му.

За базовим сценарієм борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028-му.

Альтернативний сценарій прогнозує нестабільніший фінансовий результат: прибуток у 2025 році зміниться збитками у 2026-му через зростання операційних витрат і амортизації, з поступовим відновленням прибутковості з 2027-го. Негативний сценарій передбачає збитковість протягом усього періоду, із суттєвим погіршенням після 2025 року.

Базовий сценарій враховує припинення впливу війни на роботу морських портів з 2026 року, їх вихід на повну потужність, поступове повернення до ринкових умов, зниження курсу гривні до долара на 3,2% щорічно, інфляцію в Україні на рівні 8,7% на рік та уповільнення глобальної інфляції, що дозволить пом’якшити монетарну політику.

Альтернативний сценарій передбачає відновлення судноплавства в Чорному морі та ринкових умов лише з 2027 року, а негативний – ще пізніше, з вищою девальвацією (4,5% та 8,9%) та інфляцією (10,2%–9,8%).

Контекст

У 2024 році АТ «Укрпошта» отримало збиток у 413,2 млн грн, що менше, ніж 796,4 млн грн у 2023-му. Ліквідність компанії знизилася на 9% порівняно з 2023 роком, а поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,73 млрд грн, що знизило коефіцієнт поточної ліквідності з 0,69 у 2023-му до 0,63 у 2024-му. Боргове навантаження залишається високим: співвідношення боргу до активів у 2024 році становить 98%. Капітальні витрати спрямовані на розвиток логістичної мережі за кредитами ЄБРР (€63 млн) та ЄІБ (€30 млн).

Нацбанк вважає фінансовий стан АТ «Укрпошта» критичним, зазначаючи, що капіталізація компанії впала в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що створює ризик дефолту через подальше зменшення капіталу. За оцінкою НБУ, до кінця травня 2025 року компанії може знадобитися докапіталізація на 826 млн грн.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський відкидає звинувачення у недостатній капіталізації, пояснюючи її зниження змінами в методології НБУ. Він стверджує, що до 1 січня 2026 року компанія виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними силами, без залучення бюджетних коштів.