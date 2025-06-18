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Средства с условием. «Укрпочта» вслед за «Новой почтой» ввела ограничение на наложенный платеж для физлиц. На кого это может повлиять?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes
Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

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післяплата укрпошта податки онлайн продажі /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Лимиты коснутся физических лиц, не имеющих статуса ФЛП. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Национальный почтовый оператор «Укрпочта» обновляет условия получения наложенных платежей для клиентов. Что изменится с 1 июля и как нововведения коснутся онлайн-торговцев?

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«Для нас крайне важно соблюдать требования законодательства, поэтому обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом», – говорится в сообщении на официальном канале «Укрпочты» в Telegram от 10 июня 2025 года. С 1 июля оператор установил ограничения для физических лиц на прием наложенных платежей – десять операций до 100 000 грн в месяц.

Лимиты коснутся физических лиц, не имеющих статуса ФЛП, но регулярно отправляющих товары с наложенным платежом через «Укрпочту». «Речь идет о продавцах на OLX, Prom или Facebook», – говорит налоговый адвокат юркомпании «Приходько и Партнеры» Евгений Ясинский.

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