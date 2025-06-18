Национальный почтовый оператор «Укрпочта» обновляет условия получения наложенных платежей для клиентов. Что изменится с 1 июля и как нововведения коснутся онлайн-торговцев?

«Для нас крайне важно соблюдать требования законодательства, поэтому обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом», – говорится в сообщении на официальном канале «Укрпочты» в Telegram от 10 июня 2025 года. С 1 июля оператор установил ограничения для физических лиц на прием наложенных платежей – десять операций до 100 000 грн в месяц.

Лимиты коснутся физических лиц, не имеющих статуса ФЛП, но регулярно отправляющих товары с наложенным платежом через «Укрпочту». «Речь идет о продавцах на OLX, Prom или Facebook», – говорит налоговый адвокат юркомпании «Приходько и Партнеры» Евгений Ясинский.