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«Укрпочта» изменила условия приема отправлений с наложенным платежом и лимиты на выплату наличных денег

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

«Укрпочта» обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом и с 1 июля меняет лимиты на выплату налички в отделениях, сообщает пресс-служба 10 июня.

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Ключевые факты

  • Почтовый оператор отметил, что поддерживает украинских предпринимателей, в то же время для него «крайне важно соблюдать требования законодательства».
  • Поэтому согласно проведенному риск-анализу компания решила обновить условия приема отправлений с наложенным платежом. Однако «Укрпочта» уверяет, что большинство клиентов этого не почувствует, а у других будет время подготовиться к изменениям.
  • С 1 июля лимиты на выплату наличных денег в отделениях физлицам будут такими:

1) максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 100 000 грн;

2) максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт.

  • Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются:

1) максимальная сумма платежных операций в течение одного дня – 29 999 грн;

2) максимальное количество платежных операций в течение одного дня – 50 шт.;

3) максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 250 000 грн;

4) максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 500 шт.

  • Оператор подчеркнул, что этого достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность. «Если вы намерены или уже продаете товары, стоит открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму работы», – сказано в сообщении.

Контекст

2 июня «Новой почте» пришлось опровергать информацию из медиа о якобы введении лимита на отправку с наложенным платежом. Компания не вводила ограничений, но сообщила, что может останавливать такие переводы, если увидит, что кто-то из клиентов-физлиц регулярно получает значительные суммы наложенных платежей. Этим пользователям, уточнили в «Новой почте», придется объяснять источники средств, а если они ведут системную торговую деятельность, лучше зарегистрировать ФЛП.

Государство действительно пытается «отбелить» сферу такой торговли. По меньшей мере 3000 продавцов, работающих на популярных платформах Olx, Prom.ua, Rozetka и др., уже получили письма от Государственной налоговой службы (ГНС) с просьбой объяснить происхождение средств на их счетах, отмечается в письменном комментарии налоговой по запросу Forbes Ukraine. Это в 13 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда таких запросов было 232.

Что по поводу активности налоговой в сегменте e-commerce думают предприниматели – читайте в материале Forbes Ukraine.

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