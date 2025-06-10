«Укрпошта» оновлює умови приймання відправлень із післяплатою і з 1 липня змінює ліміти на виплату готівки у відділеннях, повідомляє пресслужба 10 червня.

Ключові факти

Поштовий оператор зазначив, що підтримує українських підприємців, водночас для нього «вкрай важливо дотримуватися вимог законодавства».

Тож згідно з проведеним ризик-аналізом компанія вирішила оновити умови приймання відправлень із післяплатою. Проте «Укрпошта» запевняє, що більшість клієнтів цього не відчує, а в інших буде час підготуватися до змін.

Із 1 липня ліміти на виплату готівки у відділеннях фізособам будуть такими:

1) максимальна сума платіжних операцій протягом одного календарного місяця – 100 000 грн;

2) максимальна кількість платіжних операцій протягом одного календарного місяця – 10 шт.

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються:

1) максимальна сума платіжних операцій протягом одного дня – 29 999 грн;

2) максимальна кількість платіжних операцій протягом одного дня – 50 шт.;

3) максимальна сума платіжних операцій протягом одного календарного місяця – 250 000 грн;

4) максимальна кількість платіжних операцій протягом одного календарного місяця – 500 шт.

Оператор наголосив, що цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності. «Якщо ж ви маєте намір чи вже продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи», – сказано у повідомленні.

Контекст

2 червня «Новій пошті» довелося спростовувати інформацію з медіа про нібито запровадження ліміту на відправлення з післяплатою. Компанія не запроваджувала обмежень, але повідомила, що може зупиняти такі перекази, якщо побачить, що хтось із клієнтів-фізосіб регулярно отримує значні суми післяплати. Цим користувачам, уточнили в «Новій пошті», доведеться пояснювати джерела коштів, а якщо вони ведуть системну торговельну діяльність, краще зареєструвати ФОП.

Держава дійсно намагається «відбілити» сферу такої торгівлі. Щонайменше 3000 продавців, які працюють на популярних платформах Olx, Prom.ua, Rozetka тощо, вже отримали листи від Державної податкової служби (ДПС) з проханням пояснити походження коштів на їхніх рахунках, зазначається в письмовому коментарі податкової на запит Forbes Ukraine. Це в 13 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді таких запитів було 232.

Що про активність податкової у сегменті e-commerce думають підприємці – у матеріалі Forbes Ukraine.