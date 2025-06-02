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Ограничений нет. «Новая почта» опровергла лимиты на отправку с наложенным платежом

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Компания «Новая почта» не ограничивала количество отправлений с наложенным платежом, но предупреждает клиентов: если физлицо регулярно получает большие суммы, его могут временно ограничить в финансовых операциях. Причина – усиление государственного контроля за соблюдением финансового законодательства, говорится в сообщении компании.

Подробности

  • «Новая почта» ответила на волну сообщений в медиа и соцсетях о якобы ограничениях для физлиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на сумму до 30 000 грн.
  • Ограничений на количество посылок нет, заявила «Новая почта». Речь идет о соблюдении требований Закона №361-IX, регулирующего финансовый мониторинг.
  • «Новая почта» не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас вынуждают вводить новые процедуры и правила», – заявила компания.
  • Финансовый партнер «Новой почты» – NovaPay – обязан проверять все подозрительные финансовые операции. Если физическое лицо регулярно получает значительные суммы наложенных платежей, ему могут временно ограничить доступ к переводам до выяснения источника средств, объяснила компания.
  • Если клиент ведет системную торговую деятельность, ему следует зарегистрировать ФЛП или выбрать другую легальную форму работы. NovaPay готова заключать договоры с предпринимателями, что упростит использование услуг доставки и финансовых сервисов, говорится в сообщении.

Контекст

В 2024 году в Украине усилился контроль за предпринимательской деятельностью и финансовыми транзакциями в рамках борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Закон №361-IX обязывает банки и финансовые компании проводить финмониторинг и анализировать «рискованную» активность клиентов. Это влияет и на сервисы, обслуживающие онлайн-торговлю, включая NovaPay.

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