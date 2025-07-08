«Укрзализныця» планирует осуществить купонные платежи 9 и 15 июля по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах, несмотря на ухудшение рыночных условий и дефицит ликвидности. Об этом говорится в сообщении компании от 8 июля.

Подробности

В I квартале 2025 года EBITDA компании стала отрицательной из-за сокращения грузоперевозок на 17% (по сравнению с I кварталом 2024-го) и роста операционных расходов.

Доступные денежные средства существенно снизились, что усилило зависимость от финансирования международных организаций для покрытия капитальных инвестиций и потребностей ликвидности во время войны, заявили в УЗ. Отмечается, что без такой поддержки выполнение обязательств перед держателями еврооблигаций было бы под угрозой.

Для решения долговых вызовов «Укрзализныця» привлекла финансового советника и ведет переговоры с держателями еврооблигаций по Loan Participation Notes (LPN), чтобы добиться облегчения долговой нагрузки и преодолеть проблемы с ликвидностью в ближайшие годы.

Контекст

16 декабря 2024 года «Укрзализныця» обратилась к кредиторам с предложением пересмотреть условия погашения двух серий еврооблигаций: на $594,9 млн со ставкой 8,25% (погашение в 2026 году) и на $300 млн со ставкой 7,875% (погашение в 2012 году). Кроме того, компания попросила разрешения на привлечение ссуды от ЕБРР в размере €99 млн. В то же время «Укрзализныця» обязалась не погашать другие долги на сумму свыше $20 млн, кроме обязательств перед ЕБРР, и не выплачивать дивиденды.

Запрос был обоснован значительным финансовым ущербом и разрушением инфраструктуры из-за войны.

Однако 31 декабря на встрече в Лондоне владельцы облигаций отклонили предложение компании по изменению условий. В январе Укрзализныця выплатила купонные платежи по еврооблигациям на сумму $38,27 млн, начисленные с июля 2024 года до даты капитализации.