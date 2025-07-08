Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрзализныця» выполнит купонные платежи по еврооблигациям, несмотря на сокращение ликвидности

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрзализныця» планирует осуществить купонные платежи 9 и 15 июля по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах, несмотря на ухудшение рыночных условий и дефицит ликвидности. Об этом говорится в сообщении компании от 8 июля.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • В I квартале 2025 года EBITDA компании стала отрицательной из-за сокращения грузоперевозок на 17% (по сравнению с I кварталом 2024-го) и роста операционных расходов.
  • Доступные денежные средства существенно снизились, что усилило зависимость от финансирования международных организаций для покрытия капитальных инвестиций и потребностей ликвидности во время войны, заявили в УЗ. Отмечается, что без такой поддержки выполнение обязательств перед держателями еврооблигаций было бы под угрозой.
  • Для решения долговых вызовов «Укрзализныця» привлекла финансового советника и ведет переговоры с держателями еврооблигаций по Loan Participation Notes (LPN), чтобы добиться облегчения долговой нагрузки и преодолеть проблемы с ликвидностью в ближайшие годы.

Контекст

16 декабря 2024 года «Укрзализныця» обратилась к кредиторам с предложением пересмотреть условия погашения двух серий еврооблигаций: на $594,9 млн со ставкой 8,25% (погашение в 2026 году) и на $300 млн со ставкой 7,875% (погашение в 2012 году). Кроме того, компания попросила разрешения на привлечение ссуды от ЕБРР в размере €99 млн. В то же время «Укрзализныця» обязалась не погашать другие долги на сумму свыше $20 млн, кроме обязательств перед ЕБРР, и не выплачивать дивиденды.

Запрос был обоснован значительным финансовым ущербом и разрушением инфраструктуры из-за войны.

Однако 31 декабря на встрече в Лондоне владельцы облигаций отклонили предложение компании по изменению условий. В январе Укрзализныця выплатила купонные платежи по еврооблигациям на сумму $38,27 млн, начисленные с июля 2024 года до даты капитализации.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні