Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Укрзалізниця» виконає купонні платежі за єврооблігаціями попри скорочення ліквідності

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрзалізниця» планує здійснити купонні платежі 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 і 2028 роках незважаючи на погіршення ринкових умов і дефіцит ліквідності. Про це йдеться в повідомленні компанії від 8 липня. 

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • У I кварталі 2025 року EBITDA компанії стала від’ємною через скорочення вантажоперевезень на 17% (порівняно з I кварталом 2024-го) та зростання операційних витрат. 
  • Доступні грошові кошти суттєво зменшилися, що посилило залежність від фінансування міжнародних організацій для покриття капітальних інвестицій і потреб ліквідності під час війни, заявили в УЗ. Зазначається, що без такої підтримки виконання зобов’язань перед власниками єврооблігацій було б під загрозою.
  • Для вирішення боргових викликів «Укрзалізниця» залучила фінансового радника та веде переговори з держателями єврооблігацій щодо Loan Participation Notes (LPN), щоб досягти полегшення боргового навантаження та подолати проблеми з ліквідністю в найближчі роки. 

Контекст 

16 грудня 2024 року «Укрзалізниця» звернулася до кредиторів із пропозицією переглянути умови погашення двох серій єврооблігацій: на $594,9 млн зі ставкою 8,25% (погашення у 2026 році) та на $300 млн зі ставкою 7,875% (погашення у 2028 році). Крім того, компанія попросила дозволу на залучення позики від ЄБРР у розмірі €99 млн. Натомість «Укрзалізниця» зобов’язалася не погашати інші борги на суму понад $20 млн, окрім зобов’язань перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.

Запит був обґрунтований значними фінансовими збитками та руйнуванням інфраструктури через війну.

Однак 31 грудня на зустрічі в Лондоні власники облігацій відхилили пропозицію компанії щодо зміни умов. У січні «Укрзалізниця» виплатила купонні платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року до дати капіталізації.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні