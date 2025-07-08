«Укрзалізниця» планує здійснити купонні платежі 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 і 2028 роках незважаючи на погіршення ринкових умов і дефіцит ліквідності. Про це йдеться в повідомленні компанії від 8 липня.

Деталі

У I кварталі 2025 року EBITDA компанії стала від’ємною через скорочення вантажоперевезень на 17% (порівняно з I кварталом 2024-го) та зростання операційних витрат.

Доступні грошові кошти суттєво зменшилися, що посилило залежність від фінансування міжнародних організацій для покриття капітальних інвестицій і потреб ліквідності під час війни, заявили в УЗ. Зазначається, що без такої підтримки виконання зобов’язань перед власниками єврооблігацій було б під загрозою.

Для вирішення боргових викликів «Укрзалізниця» залучила фінансового радника та веде переговори з держателями єврооблігацій щодо Loan Participation Notes (LPN), щоб досягти полегшення боргового навантаження та подолати проблеми з ліквідністю в найближчі роки.

Контекст

16 грудня 2024 року «Укрзалізниця» звернулася до кредиторів із пропозицією переглянути умови погашення двох серій єврооблігацій: на $594,9 млн зі ставкою 8,25% (погашення у 2026 році) та на $300 млн зі ставкою 7,875% (погашення у 2028 році). Крім того, компанія попросила дозволу на залучення позики від ЄБРР у розмірі €99 млн. Натомість «Укрзалізниця» зобов’язалася не погашати інші борги на суму понад $20 млн, окрім зобов’язань перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.

Запит був обґрунтований значними фінансовими збитками та руйнуванням інфраструктури через війну.

Однак 31 грудня на зустрічі в Лондоні власники облігацій відхилили пропозицію компанії щодо зміни умов. У січні «Укрзалізниця» виплатила купонні платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року до дати капіталізації.