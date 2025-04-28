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«Укрзалізниця» вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Дочірня компанія «Укрзалізниці» UZ Cargo Poland уперше здійснила перевезення нафтопродуктів за маршрутом Литва – Польща – Україна, повідомила пресслужба УЗ 28 квітня. Таким чином перевізник розширює вантажні сервіси в ЄС.

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Ключові факти

  • UZ Cargo Poland перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна у партнерстві з LTG Cargo Polska.
  • Зокрема, UZ Cargo Poland уперше здійснила перевезення нафтопродуктів як ліцензований залізничний перевізник ЄС на визначеному маршруті територією Польщі у поєднанні з наданням послуги експедиторської діяльності з залученням вагонів власності АТ «Укрзалізниця».
  • Надалі компанія планує розширення географії перевезень вантажів у сполученні Україна – ЄС на інші країни – Румунію, Угорщину, Словаччину.

Контекст

UZ Cargo Poland – дочірня компанія АТ «Укрзалізниця» – оператор на європейському ринку, що сполучає своєю роботою перевезення Україною та європейськими країнами, оперуючи рухомим складом колії 1435 і 1520, повністю забезпечуючи логістичний процес.

Раніше UZ Cargo Poland отримала ліцензію на здійснення перевізної діяльності від UTK, сертифікат безпеки від ERA у відповідності з директивами Європейського парламенту та ради, а також укладено відповідні договори з PKP Polskie Linie Kolejowe.

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