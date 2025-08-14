Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрзализныця» впервые выставила на торги рекламу в поездах. Аукцион состоится 21 августа

Forbes

1 хв читання

«Укрзализныця» впервые выставила на «Прозорро.Продажи» лот с правом размещения рекламы в своих поездах дальнего сообщения и Интерсити. На аукцион, который состоится 21 августа, вынесли все форматы рекламы, говорится в пресс-релизе акционерного общества.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала «Пассажирская компания» – от плакатов и наклеек до роликов на мониторах и брендирования подголовников.
  • В пределах лота предлагают размещение 11 950 плакатов формата А4 и 436 плакатов формата А2, рекламы на 588 мониторах и 92 прозрачных постеров «Оракал» размером 35×50 см. Также предусматривают брендирование 6573 подголовников, 5000 наклеек над столиком размером 32×5 см и 1573 наклейки размером 20×4 см.
  • Размещение рекламы возможно в вагонах пассажирских поездов (плацкарт, купе, СВ) и поездах Интерсити, Интерсити+.
  • Стартовая цена продажи – 1,9 млн грн без НДС.

Контекст

В 2024 году доход УЗ вырос на 11%, до 104,1 млрд грн, в то же время компания получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023 году.

За первый квартал 2025-го выручка УЗ сократилась на 22%, до 20,9 млрд грн по сравнению с результатами прошлогодних января–марта. Чистый убыток вырос до 6,7 млрд грн.

Среди ключевых причин падения доходов – резкое падение грузоперевозок, основного источника финансовой стабильности УЗ. В прошлом году компания перевезла 174,9 млн т грузов, но до конца 2025 года их объем может упасть до 165 млн т, прогнозируют в УЗ. Это 50% от результата 2021 года.

Расходы на персонал занимают около 52% от общих затрат УЗ. В прошлом году они выросли почти на 14%, до 51,8 млрд грн, по данным консолидированной отчетности компании.

«Укрзализныця» сокращает персонал в ответ на падение перевозок. Почему железнодорожный монополист вслед за «Новой почтой» идет по пути оптимизации, читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні