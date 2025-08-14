«Укрзализныця» впервые выставила на «Прозорро.Продажи» лот с правом размещения рекламы в своих поездах дальнего сообщения и Интерсити. На аукцион, который состоится 21 августа, вынесли все форматы рекламы, говорится в пресс-релизе акционерного общества.

Подробности

Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала «Пассажирская компания» – от плакатов и наклеек до роликов на мониторах и брендирования подголовников.

В пределах лота предлагают размещение 11 950 плакатов формата А4 и 436 плакатов формата А2, рекламы на 588 мониторах и 92 прозрачных постеров «Оракал» размером 35×50 см. Также предусматривают брендирование 6573 подголовников, 5000 наклеек над столиком размером 32×5 см и 1573 наклейки размером 20×4 см.

Размещение рекламы возможно в вагонах пассажирских поездов (плацкарт, купе, СВ) и поездах Интерсити, Интерсити+.

Стартовая цена продажи – 1,9 млн грн без НДС.

Контекст

В 2024 году доход УЗ вырос на 11%, до 104,1 млрд грн, в то же время компания получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023 году.

За первый квартал 2025-го выручка УЗ сократилась на 22%, до 20,9 млрд грн по сравнению с результатами прошлогодних января–марта. Чистый убыток вырос до 6,7 млрд грн.

Среди ключевых причин падения доходов – резкое падение грузоперевозок, основного источника финансовой стабильности УЗ. В прошлом году компания перевезла 174,9 млн т грузов, но до конца 2025 года их объем может упасть до 165 млн т, прогнозируют в УЗ. Это 50% от результата 2021 года.

Расходы на персонал занимают около 52% от общих затрат УЗ. В прошлом году они выросли почти на 14%, до 51,8 млрд грн, по данным консолидированной отчетности компании.

«Укрзализныця» сокращает персонал в ответ на падение перевозок. Почему железнодорожный монополист вслед за «Новой почтой» идет по пути оптимизации, читайте в материале Forbes Ukraine.