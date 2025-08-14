«Укрзалізниця» вперше виставила на «Прозорро.Продажі» лот із правом розміщення реклами у своїх поїздах далекого сполучення та Інтерсіті. На аукціон, що відбудеться 21 серпня, винесли всі формати реклами, йдеться у пресрелізі акціонерного товариства.

Деталі

Лот охоплює всі можливі формати реклами у вагонах рухомого складу філії «Пасажирська компанія» – від плакатів і наліпок до роликів на моніторах і брендування підголівників.

У межах лота пропонують розміщення 11 950 плакатів формату А4 та 436 плакатів формату А2, реклами на 588 моніторах і 92 прозорих постерів «Оракал» розміром 35×50 см. Також передбачають брендування 6573 підголівників, 5000 наліпок над столиком розміром 32×5 см та 1573 наліпок розміром 20×4 см.

Розміщення реклами можливе у вагонах пасажирських потягів (плацкарт, купе, СВ) та потягах Інтерсіті, Інтерсіті+.

Стартова ціна продажу – 1,9 млн грн без ПДВ.

Контекст

У 2024 році дохід УЗ зріс на 11%, до 104,1 млрд грн, водночас компанія отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку в 2023-му.

За перший квартал 2025-го виторг УЗ скоротився на 22%, до 20,9 млрд грн, порівняно з результатами минулорічних січня–березня. Чистий збиток зріс до 6,7 млрд грн.

Серед ключових причин падіння доходів – різке падіння вантажних перевезень, основного джерела фінансової стабільності УЗ. Торік компанія перевезла 174,9 млн т вантажів, але до кінця 2025-го їхній обсяг може впасти до 165 млн т, прогнозують в УЗ. Це 50% від результату 2021-го.

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат УЗ. Торік вони зросли на майже 14%, до 51,8 млрд грн, за даними консолідованої звітності компанії.

«Укрзалізниця» скорочує персонал у відповідь на падіння перевезень. Чому залізничний монополіст слідом за «Новою поштою» йде шляхом оптимізації, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.