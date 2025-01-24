«Увольнение» Безруковой и Чмута, назначение Жумадилова, перезапуск Наблюдательного совета. Умеров сделал заявление по АОЗ

Министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, действующим директором Агентства оборонных закупок. Об этом он написал в Facebook 24 января. Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.
Ключевые факты
- По словам министра обороны, ведомство ставило перед Агентством оборонных закупок задачу «вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением».
- «К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «сливы» контрактов, «слив» информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ», – написал он.
- Умеров заявил, что закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны, «превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей».
- В то же время министр заявил, что масштабы закупок «защитники на фронте так и не ощутили».
- Умеров решил отстранить тех, кто, по его мнению, провалил эту работу. В частности, он внес представление на увольнение заместителя Дмитрия Клименкова и не продлил контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой.
- Минобороны также отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета. Речь идет о директоре фонда «Повернись живим» Тарасе Чмуте и Юрии Джигире, заместителе министра обороны. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время, добавил он.
- Директором АОЗ будет назначен гендиректор «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов, сообщил Умеров.
- «Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат – неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях», – объяснил он свое решение.
- Жумадилов подтвердил, что согласился возглавить АОЗ, оставаясь при этом руководителем ГОТ. «Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время», – написал он.
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Контекст
Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ подписал еще на год контракт с Безруковой. Совет – независимый орган и не должен согласовывать решение с Министерством обороны. Голосование, на котором Наблюдательный совет поддержал продление контракта с Безруковой, прошло 20 января.
Накануне Безрукова заявляла в интервью УП, что ее отношения с министром обороны Умеровым ухудшаются и она не уверена, что контракт с ней продлят. Причина – поставка на фронт некачественных 120-миллиметровых мин. Безрукова утверждает, что подписала контракт в первые недели работы и не имела шансов этого не сделать.
В сентябре прошлого года Умеров рассматривал возможность объединить АОЗ и ГОТ. Тогда он ссылался на стандарты НАТО. Тогда два топ-чиновника рассказывали Forbes Ukraine, что возглавить объединенное агентство должен был Жумадилов. Безрукова возглавила АОЗ в январе 2024 года. До этого была членом правления в «Укрэнерго».
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