«Увольнение» Безруковой и Чмута, назначение Жумадилова, перезапуск Наблюдательного совета. Умеров сделал заявление по АОЗ

Министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, действующим директором Агентства оборонных закупок. Об этом он написал в Facebook 24 января. Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Ключевые факты

По словам министра обороны, ведомство ставило перед Агентством оборонных закупок задачу «вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением».

«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «сливы» контрактов, «слив» информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ», – написал он.

Умеров заявил, что закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны, «превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей».

В то же время министр заявил, что масштабы закупок «защитники на фронте так и не ощутили».

Умеров решил отстранить тех, кто, по его мнению, провалил эту работу. В частности, он внес представление на увольнение заместителя Дмитрия Клименкова и не продлил контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой.

Минобороны также отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета. Речь идет о директоре фонда «Повернись живим» Тарасе Чмуте и Юрии Джигире, заместителе министра обороны. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время, добавил он.

Директором АОЗ будет назначен гендиректор «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов, сообщил Умеров.

«Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат – неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях», – объяснил он свое решение.

Жумадилов подтвердил, что согласился возглавить АОЗ, оставаясь при этом руководителем ГОТ. «Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время», – написал он.

Контекст

Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ подписал еще на год контракт с Безруковой. Совет – независимый орган и не должен согласовывать решение с Министерством обороны. Голосование, на котором Наблюдательный совет поддержал продление контракта с Безруковой, прошло 20 января.

Накануне Безрукова заявляла в интервью УП, что ее отношения с министром обороны Умеровым ухудшаются и она не уверена, что контракт с ней продлят. Причина – поставка на фронт некачественных 120-миллиметровых мин. Безрукова утверждает, что подписала контракт в первые недели работы и не имела шансов этого не сделать.

В сентябре прошлого года Умеров рассматривал возможность объединить АОЗ и ГОТ. Тогда он ссылался на стандарты НАТО. Тогда два топ-чиновника рассказывали Forbes Ukraine, что возглавить объединенное агентство должен был Жумадилов. Безрукова возглавила АОЗ в январе 2024 года. До этого была членом правления в «Укрэнерго».