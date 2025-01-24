Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт Безруковой

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны продлил контракт с действующей директором Мариной Безруковой, сообщает пресс-служба АОЗ. Дополнительное соглашение на продление контракта на один год подписал глава наблюдательного совета.

Ключевые факты

Наблюдательный совет заключил дополнительное соглашение на продление срока действия контракта Безруковой на 1 год, руководствуясь своими правами по изменению условий контракта руководителя и нынешней редакцией устава АОЗ, говорится в заявлении агентства.

В АОЗ подчеркнули, что устав агентства не обязывает его согласовывать свои решения об изменении условий контракта руководителя, в частности, пролонгацию соглашения с Министерством обороны.

Глава наблюдательного совета Юрий Джигир подчеркнул, что в условиях войны важно сохранить непрерывность в работе Агентства оборонных закупок, поскольку от этого направления зависит стабильность поставок для ВСУ и реформирование системы оборонных закупок.

Контекст

1 января 2024 года Агентство оборонных закупок стало единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ. В конце января прошлого года директором АОЗ была назначена Марина Безрукова.

8 января Безрукова отчиталась за год работы в должности. По ее словам, в 2024 году АОЗ снизила или по крайней мере удержала средние цены на боеприпасы критической номенклатуры.

20 января наблюдательный совет АОЗ подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию по продлению на один год контракта с Безруковой.