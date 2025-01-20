Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок рекомендовал Умерову продлить контракт Безруковой

Ключевые факты

Рекомендация о продлении контракта действующему директору Безруковой на один год базируется на оценке ее деятельности и необходимости обеспечения стабильности и эффективности в управлении закупками в условиях войны, говорится в заявлении набсовета.

Руководство Агентства оборонных закупок поддержало инициативы наблюдательного совета и подтвердило готовность к сотрудничеству с международными аудиторами для повышения прозрачности и эффективности процессов.

Набсовет АОЗ инициирует важные шаги по обеспечению прозрачности деятельности агентства и приведению процессов оборонных закупок в соответствие с самыми высокими международными стандартами.

В частности, рассматривается возможность привлечения Международного совета аудиторов НАТО (IBAN) для проведения независимого аудита. Результаты и рекомендации этого аудита станут основой для создания центра передового опыта по военным закупкам Украины, что является еще одним важным шагом к приближению Украины к членству в НАТО.

Контекст

1 января 2024 года Агентство оборонных закупок стало единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ. В конце января прошлого года директором АОЗ была назначена Марина Безрукова. С января 2017 года она работала в НЭК «Укрэнерго» на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Отмечается, что в «Укрэнерго» она разработала и внедрила современную политику закупок. Ранее Безрукова работала в корпоративном секторе в компаниях разных сегментов экономики.

8 января Безрукова отчиталась за год работы в должности. По ее словам, в 2024 году АОЗ снизила или по крайней мере удержала средние цены на боеприпасы критической номенклатуры. По словам Безруковой, средняя цена в заключенных Агентством в 2024 году контрактах снизилась на снаряды калибра 155 мм – на 15%, 152 мм – на 23%, 125 мм – на 16%, что позволило сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.