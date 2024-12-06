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Замена около 24 000 некачественных мин произойдет за счет завода-производителя – Сметанин

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Из последних партий в 54 120 мин около 24 000 бракованных мин будут заменены на средства завода-производителя, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. По его словам, этот вопрос 6 декабря обсудили в Верховной Раде.

Речь идет о партии мин, на которые ранее жаловались военные из-за их плохого качества: мины распадались в руках, не вылетали из миномета или не взрывались.

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Ключевые факты

  • По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей.
  • Из последних партий подлежат замене около 24 000 мин.
  • «Замена мин будет осуществлена бесплатно для военных – за счет завода-производителя», – добавил министр.
  • На сегодня открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.
  • «Как вывод из сложившейся ситуации – на всех производствах усилен контроль за качеством как ввозимой продукции, так и изготовленной», – заявил Сметанин, добавив, что всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных снарядов.

Контекст

После серии жалоб и публикаций в СМИ Минобороны организовало совещание, отозвало партию из 100 000 мин и инициировало проверку завода-изготовителя. Производство новых мин и их отправка военным займут еще два–три месяца.

26 ноября стало известно, что военнослужащие жаловались мины, которые распадаются в руках, промахиваются, не вылетают из миномета или не взрываются. Журналист Юрий Николов сообщил, что была отозвана партия из 100 000 мин, а новые снаряды будут готовы только через два–три месяца.

28 ноября Министерство стратегических отраслей промышленности сообщило, что из партии в 54 000 мин, относительно которых возникли подозрения, подлежит возврату около 24 000.

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