Замена около 24 000 некачественных мин произойдет за счет завода-производителя – Сметанин

Из последних партий в 54 120 мин около 24 000 бракованных мин будут заменены на средства завода-производителя, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. По его словам, этот вопрос 6 декабря обсудили в Верховной Раде.

Речь идет о партии мин, на которые ранее жаловались военные из-за их плохого качества: мины распадались в руках, не вылетали из миномета или не взрывались.