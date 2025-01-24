«Звільнення» Безрукової і Чмута, призначення Жумаділова, перезапуск Наглядової ради. Умєров зробив заяву щодо АОЗ

Міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель. Про це він написав у Fаcebook 24 січня. Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Ключові факти

За словами міністра оборони, відомство ставило перед Агентством оборонних закупівель завдання «вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням».

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ», – написав він.

Умєров заявив, що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни, «перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників».

Водночас міністр заявив, що масштаби закупівель «захисники на фронті так і не відчули».

Тож Умєров вирішив відсторонити тих, хто, на його думку, провалив цю роботу. Зокрема, він вніс подання на звільнення заступника Дмитра Кліменкова і не продовжив контракт із очільницею АОЗ Мариною Безруковою.

Міноборони також відкликає двох представників держави з Наглядової ради. Йдеться про директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута і Юрія Джигира, заступника міністра оборони. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом, додав він.

Директором АОЗ буде призначено гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова, повідомив Умєров.

«Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат – незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах», – пояснив своє рішення він.

Жумаділов підтвердив, що погодився очолити АОЗ, залишаючись при цьому керівником ДОТ. «Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, мʼяко кажучи, складний час», – написав він.

Контекст

Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ підписала ще на рік контракт із Безруковою. Рада – незалежний орган і не має погоджувати рішення з Міністерством оборони. Голосування, на якому Наглядова рада підтримала продовження контракту з Безруковою, відбулось 20 січня.

Напередодні цього Безрукова заявляла в інтервʼю УП, що її стосунки з міністром оборони Умєровим погіршуються і вона не впевнена, що контракт із нею продовжать. Причина – постачання на фронт неякісних 120-міліметрових мін. Безрукова стверджує, що підписала контракт у перші тижні роботи та не мала шансів цього не зробити.

У вересні минулого року Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Жумаділов. Безрукова очолила АОЗ у січні 2024 року. До цього була членом правління в «Укренерго».