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Правительство готовит пакет зимней поддержки семей. Что он предполагает

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей, первым шагом является инициированная президентом Владимиром Зеленским программа зимней «єПідтримки», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Приближается уже третья зима, которую Украина пройдет в условиях полномасштабной войны.

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Ключевые факты

  • В рамках программы зимней «єПідтримки» каждый украинец получит 1000 грн для оплаты украинских услуг и некоторых товаров.
  • Цель программы – материально поддержать украинские семьи, активизировать внутренний спрос на украинские услуги.
  • Средства можно потратить на оплату услуг, в частности коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства, или задонатить на украинскую армию. Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в безопасность и оборону.
  • Программа зимней «єПідтримки» является частью большого пакета помощи украинцам.
  • Следующие шаги будут предусматривать зимние субсидии объемом не менее прошлогодних и расширенную программу «Доступные лекарства», в которую включат новых получателей.
  • Люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату – до 21 000 грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 000 украинских семей.

Контекст

25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря. Все детали должен был определить Кабинет Министров и представить окончательный вариант.

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