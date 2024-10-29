Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Кабмін готує пакет зимової підтримки родин. Що він передбачає

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок – ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «єПідтримки», повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Ключові факти

  • В межах програми зимової «єПідтримки» кожен українець отримає 1000 грн для оплати українських послуг і деяких товарів.
  • Мета програми – матеріально підтримати українські родини, активізувати внутрішній попит на українські послуги.
  • Кошти можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки, або ж задонатити на українську армію. Так частина коштів буде реінвестована населенням у безпеку й оборону.
  • Програма зимової «єПідтримки» є частиною великого пакету допомоги українцям: наступні кроки передбачатимуть зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні, і розширену програму «Доступні ліки», до якої включать нових отримувачів.
  • Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 000 грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 000 українських родин.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня. Всі деталі мав визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні