Кабмін готує пакет зимової підтримки родин. Що він передбачає

Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок – ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «єПідтримки», повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Ключові факти

В межах програми зимової «єПідтримки» кожен українець отримає 1000 грн для оплати українських послуг і деяких товарів.

Мета програми – матеріально підтримати українські родини, активізувати внутрішній попит на українські послуги.

Кошти можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки, або ж задонатити на українську армію. Так частина коштів буде реінвестована населенням у безпеку й оборону.

Програма зимової «єПідтримки» є частиною великого пакету допомоги українцям: наступні кроки передбачатимуть зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні, і розширену програму «Доступні ліки», до якої включать нових отримувачів.

Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 000 грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 000 українських родин.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня. Всі деталі мав визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.