Правительство приостановит расчеты сроков на период до возобновления функционирования реестров

Правительство примет решение о приостановлении расчета сроков на период до восстановления полноценного функционирования реестров во избежание правовых коллизий. Об этом 20 декабря сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, комментируя российскую кибератаку на госреестры , пишет «Интерфакс-Украина» .

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Стефанишина заявила, что подаст на утверждение правительства решение, которое приостановит подсчет времени для определенных действий или обязательств физических и юридических лиц до полного возобновления работы госреестров.

На сегодняшний день нет ограничений относительно прав граждан на доступ к регистрации актов гражданского состояния: рождение, смерть, развод, брак. Они будут производиться в обычном порядке с использованием бумажных носителей, сообщила Стефанишина.

Все социальные выплаты, связанные с актами гражданского состояния, производятся на основании соответствующих заявлений и будут рассмотрены после восстановления реестров, отметила она.

Все, что касается завещаний и наследства, будет осуществляться без доступа к реестрам нотариусами.

Контекст

Неработающие реестры могут привести к нарушению установленных законом сроков, что может иметь серьезные юридические последствия. Граждане и предприятия могут сталкиваться с проблемами при оформлении документов, регистрации прав собственности, получении разрешений и т.п. Остановка сроков должна защитить их от негативных последствий.

19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. По словам Стафанишиной, РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста. Более 60 госреестров не работают из-за кибератаки россиян на Минюст. Какие последствия и чем грозит украинцам утечка данных, читайте в материале Forbes Ukraine.

Время первоочередного восстановления будет ориентировочно до двух недель. По ее словам, в первую очередь будет восстановлен Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений. Вице-премьер отметила, что «утечка данных пока не подтверждается».