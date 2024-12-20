Уряд призупинить розрахунки термінів на період до відновлення функціонування реєстрів

Уряд ухвалить рішення про призупинення розрахунку термінів на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів, щоб уникнути правових колізій. Про це 20 грудня повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, коментуючи російську кібератаку на держреєстри , пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Стефанішина заявила, що подасть на затвердження уряду рішення, яке призупинить підрахунок часу для певних дій або зобовʼязань фізичних та юридичних осіб до повного відновлення роботи держреєстрів.

На сьогодні немає обмежень щодо прав громадян на доступ до реєстрації актів цивільного стану: народження, смерть, розлучення, шлюб. Вони здійснюватимуться у звичайному порядку з використанням паперових носіїв, повідомила Стефанішина.

Всі соціальні виплати, повʼязані з актами цивільного стану, здійснюються на підставі відповідних заяв і будуть розглянуті після відновлення реєстрів, зазначила вона.

Все, що стосується заповітів і спадщини, здійснюватиметься без доступу до реєстрів нотаріусами.

Контекст

Непрацюючі реєстри можуть призвести до порушення встановлених законом термінів, що може мати серйозні юридичні наслідки. Громадяни та підприємства можуть стикатися з проблемами при оформленні документів, реєстрації прав власності, отриманні дозволів тощо. Призупинення термінів має захистити їх від негативних наслідків.

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. За словами Стафанішиної, РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мінʼюсту. Понад 60 держреєстрів не працюють через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Віцепремʼєрка зазначила, що «витік даних наразі не підтверджується».