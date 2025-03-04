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Правительство расширило возможности бронирования для телеком-компаний и интернет-провайдеров

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования, разрешив мобильным операторам и интернет-провайдерам резервировать работников бригад, занимающихся созданием энергостойких сетей. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, ссылаясь на соответствующие изменения в правительственное постановление.

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Подробности

  • Бронированию будут подлежать все работники строительных бригад таких компаний: провайдеры, которые внедряют xPON-сети и планируют строительство по меньшей мере на год, и операторы, развивающие энергостойкие сети вдоль автодорог и национальных дорог.
  • Для этого компании должны быть включены Минцифрой в список критически важных предприятий. Министерство разрабатывает критерии попадания в такой список.
  • В Минцифре отмечают, что эти изменения ускорят развертывание энергонезависимых xPON-сетей даже в условиях обстрелов и обесточений, гарантируя стабильную связь критических предприятий и государственных учреждений.

Контекст

9 декабря 2024 г. в Минцифры сообщили, что 90% украинцев с подключением к xPON сохраняют доступ к интернету во время отключений электроэнергии. В ведомстве подчеркнули, что технология xPON обеспечивает работу домашнего интернета в течение 72 часов без электроснабжения.

Министр цифровой трансформации заявил, что ведомство будет активно поддерживать подключение xPON украинскими провайдерами, особенно в прифронтовых зонах.

28 февраля Кабмин внес изменения в правила бронирования военнообязанных и критерии определения критически важных предприятий.

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