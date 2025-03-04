Уряд розширив можливості бронювання для телеком-компаній та інтернет-провайдерів

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання, дозволивши мобільним операторам та інтернет-провайдерам резервувати працівників бригад, які займаються створенням енергостійких мереж. Про це 4 березня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, посилаючись на відповідні зміни до урядової постанови.
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Деталі
- Бронюванню підлягатимуть усі працівники будівельних бригад таких компаній: провайдери, які впроваджують xPON-мережі та мають плани будівництва щонайменше на рік, та оператори, що розвивають енергостійкі мережі вздовж автошляхів і національних доріг.
- Для цього компанії мають бути включені Мінцифрою до переліку критично важливих підприємств. Міністерство розробляє критерії для потрапляння до такого списку.
- У Мінцифрі зазначають, що ці зміни прискорять розгортання енергонезалежних xPON-мереж навіть в умовах обстрілів і знеструмлень, гарантуючи стабільний зв’язок для критичних підприємств і державних установ.
Контекст
9 грудня 2024 року в Мінцифрі повідомили, що 90% українців із підключенням до xPON зберігають доступ до інтернету під час відключень електроенергії. У відомстві наголосили, що технологія xPON забезпечує роботу домашнього інтернету протягом 72 годин без електропостачання.
Міністр цифрової трансформації заявив, що відомство активно підтримуватиме підключення xPON українськими провайдерами, особливо в прифронтових зонах.
28 лютого Кабмін вніс зміни до правил бронювання військовозобов’язаних та критеріїв визначення критично важливих підприємств.
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