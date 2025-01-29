Бизнес призвал продлить действующие бронирования и увеличить срок обновления критичности

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля, сообщает пресс-служба ЕВА 29 января. Бизнес напомнил о приостановке работы госреестров из-за кибератаки.

Ключевые факты

Свою просьбу ЕВА связывает с тем, что после кибератак в конце 2024 года и достаточно длительного восстановления государственных реестров системы бронирования и предоставления компаниям статуса не работали.

Остановка реестров привела к тому, что большинство органов власти со значительным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии, сообщила Ассоциация.

По данным Ассоциации, на уровне министерств и местных органов власти скопилась большая очередь заявок на получение такого статуса.

«Очевидно, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет проработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критически важным предприятиям», – отмечает бизнес-сообщество, добавив, что именно поэтому просит повторно продлить действие действующих бронирований на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.

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Контекст

С 1 декабря 2024 г. правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования будут теперь осуществляться через «Дію».

Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

С 1 декабря, для того чтобы бронировать своих работников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это время – до конца февраля 2025 года. Правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых работников или в случае завершения бронирования действующих работников. За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности – бронировать работников сроком до 12 месяцев.

24 декабря из-за кибератаки правительство автоматически продлило действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.