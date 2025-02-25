Правительство продлило срок бронирования работников и обновления статуса критичности предприятий

Кабинет Министров продлил срок перебронирования работников и обновления статуса критичности предприятий до 31 марта. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 февраля.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- До конца марта предприятия должны получить новую критичность. Перебронировать работников можно будет в «Дії».
- Для этого нужно зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале «Дія», в разделе «Услуги» выбрать «Бронирование работников», проверить данные о компании, заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать, и подписать документы.
- Решение появится в электронном кабинете и приложении «Резерв+». Заявление обрабатывается до 72 часов.
Контекст
29 января бизнес призвал продлить действующие бронирования и увеличить срок обновления критичности.
С 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования будут теперь осуществляться через «Дію».
Причина смены правил – аудит забронированных предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.
С 1 декабря для того, чтобы бронировать своих работников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это время – до конца февраля 2025 года. Правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025-го новых работников или в случае завершения бронирования действующих работников. За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности – бронировать работников сроком до 12 месяцев.
24 декабря из-за кибератаки правительство автоматически продлило действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.