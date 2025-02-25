Правительство продлило срок бронирования работников и обновления статуса критичности предприятий

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До конца марта предприятия должны получить новую критичность. Перебронировать работников можно будет в «Дії».

Для этого нужно зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале «Дія», в разделе «Услуги» выбрать «Бронирование работников», проверить данные о компании, заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать, и подписать документы.

Решение появится в электронном кабинете и приложении «Резерв+». Заявление обрабатывается до 72 часов.

Контекст

29 января бизнес призвал продлить действующие бронирования и увеличить срок обновления критичности.

С 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования будут теперь осуществляться через «Дію».

Причина смены правил – аудит забронированных предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны.

С 1 декабря для того, чтобы бронировать своих работников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это время – до конца февраля 2025 года. Правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025-го новых работников или в случае завершения бронирования действующих работников. За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности – бронировать работников сроком до 12 месяцев.

24 декабря из-за кибератаки правительство автоматически продлило действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.