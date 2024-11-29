Правительство отказалось от лицензирования экспорта некоторых видов агропродукции. Кого будут касаться изменения

Лицензии ввели год назад, чтобы бороться с теневым рынком и невозвратом валютной выручки в страну.

Кабинет министров с 1 декабря отменил режим лицензирования экспорта зерновых, бобовых, масличных культур и растительного масла, сообщает Минэкономики 29 ноября. Такое решение приняли, чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, поскольку с 1 декабря заработает автоматический режим контроля, пояснил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ключевые факты

С 1 декабря откроется автоматический режим отслеживания экспорта отдельных видов агропродукции, отметили в пресс-службе Минэкономики.

Чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, правительство отменило лицензирование экспорта некоторых видов агропродукции, которое ранее было введено для возврата валютной выручки, пояснил Тарас Качка. По его словам, это упростит условия ведения бизнеса для экспортеров данной агропродукции.

Отмена режима лицензирования позволит избежать недоразумений при таможенном оформлении экспорта, говорится в сообщении.

В Минэкономики уточнили, что лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.

Предусматривающий режим экспортного обеспечения:

экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость; установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной; электронный обмен информацией между НБУ, налоговой и таможенной службой для отслеживания и контроля экспортеров; особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

Контекст

31 октября 2023 года Кабмин опубликовал постановление, вводящее новые правила для экспорта агропродукции в условиях военного положения.

Для экспорта агропродукции у компании два пути. Первый – для компаний с историей, через регистрацию в системе Государственного аграрного реестра (ГАР). Для этого экспортер должен отвечать четырем критериям: быть плательщиком НДС; не иметь налогового долга по возврату валютной выручки; в отношении экспортера не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства; экспортер имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 года он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой был возврат валютной выручки.

Второй способ – для новых игроков. Если компания или предприниматель не отвечают указанным выше критериям, они должны подать заявку в Минэкономики на получение лицензии на экспорт (это указано в другом постановлении Кабмина. – Forbes). Для этого у потенциального экспортера должно быть действующее свидетельство плательщика НДС и справка об открытии банковского счета покупателем товара.

В мае Верховная Рада приняла законопроекты по усовершенствованию экспорта некоторых товаров №№10168-2 и 10169-2. Документы предусматривают механизм борьбы с черным экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Правительство отменило экспериментальный проект по верификации экспортеров зерна, который был введен 31 октября 2023 года и должен был действовать до конца 2024 года. Экспорт указанных товаров сейчас регулируется законом о внешнеэкономической деятельности, который дает Кабмину право внедрять новый механизм экспорта сельхозтоваров.

29 октября правительство ввело режим экспортного обеспечения к операциям по экспорту отдельных видов сельскохозяйственных товаров на период действия военного положения. Этот режим, в частности, предполагает установление минимальных экспортных цен на них.

Регулировку рынка ранее критиковали Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) и Украинская зерновая ассоциация (УЗА). EBA указывала, что механизмы регулирования будут иметь последствия, диаметрально противоположные задекларированным авторами. По оценке ассоциации, фактически вводится непрозрачный, сложный и ручной механизм допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции, что недопустимо в стране, задекларировавшей курс на борьбу с коррупцией.

Участники агрорынка считают, что этот механизм приведет к невозможности заключения форвардных контрактов, так как в период выполнения поставки товара его рыночная стоимость может быть выше контрактной, которая была согласована задолго до поставки.

УЗА предлагала, чтобы обновление минимальных цен происходило чаще, чем раз в месяц, чтобы избежать ситуации, когда цены на мировых рынках будут ниже минимального дисконта.