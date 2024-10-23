Украина за три квартала более чем на четверть увеличила экспорт агропродукции, стоимость выросла на $1,4 млрд

Украина за три квартала 2024 года экспортировала 48,9 млн т агропродукции, что на 9,9 млн т, или более чем на 25%, больше чем за аналогичный период прошлого года. Ее стоимость выросла на $1,4 млрд, достигнув $10,5 млрд, сообщила Государственная таможенная служба 23 октября.
Экспорт агропродукции приносит в Украину иностранную валюту, позволяющую удерживать курс гривни, покрывать внешний долг и импортировать необходимые товары.
Подробности
- Основная причина роста – восстановление морского сообщения. Благодаря этому на сегодняшний день 89% от общего объема экспорта агропродукции было осуществлено морем, отметила Гостаможслужба.
- Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры. За отчетный период Украина экспортировала 42,3 млн т на сумму $7,1 млрд. Другая существенная составляющая экспорта – семена и плоды масличных растений: 5 млн т, стоимостью $2,2 млрд.
- Ситуация с импортом имеет другие особенности. 80% всей импортированной агропродукции попало в Украину автотранспортом, около 18% – по морю и почти 2% – по железной дороге. В основном, это связано с импортом из стран Европы, в отличие от экспорта, где товары поставляются по всему миру, отметили таможенники.
- В целом Украина импортировала 978 800 т агропродукции на $1,7 млрд. Почти половину всего импорта составляют съедобные плоды и орехи – 468 000 т, стоимостью $563,8 млн. Значительными по количеству ввозимых агропродуктов являются овощи – 194 200 т ($246,6, а по стоимости – семена масличных растений на $346,5 млн (50 200 т).
Контекст
В январе–сентябре 2024 года Украина увеличила физические объемы экспорта товаров на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 99,3 млн т, по данным Минэкономики.
Лидирует в экспорте агропродукция. Больше девяти месяцев Украина поставила на внешние рынки: кукурузы – 25,2 млн т (+16,2% к аналогичному периоду прошлого года); пшеницы – 16 млн т (+42,4%); подсолнечного масла – 4,6 млн т; шрота – 3,6 млн т; мяса птицы – 334 000 т на $708 млн; соков – 82 000 т на $160 млн (+65%).
Важную роль в экспорте играют порты. Украинским морским коридором более чем за год воспользовались более 2500 судов и было транспортировано 70 млн т грузов, сообщил 18 сентября президент Владимир Зеленский.
В то же время Россия снова атакует судоходство в Черном море. В частности, с 5 октября по 14 октября РФ поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.
В портах Черноморск, Южный и Одесса усилят оборонные мероприятия, сообщил 22 октября вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта.
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