Правительство ввело новый режим регулирования экспорта отдельных видов агропродукции

Новое регулирование рынка раньше критиковали представители бизнеса. В частности, EBA называла его «непрозрачным, сложным и ручным механизмом допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции».

Кабинет Министров ввел режим экспортного обеспечения в операции по экспорту отдельных видов сельскохозяйственных товаров на период действия военного положения, сообщила пресс-служба Минэкономики. Этот режим, в частности, предполагает установление минимальных экспортных цен на них. Соответствующее постановление правительство приняло 29 октября.

Подробности

По данным БЭБ и налоговиков, за неполные восемь месяцев этого года было экспортировано более 5 млн т сельскохозяйственной продукции стоимостью более 50 млрд грн с признаками риска невозврата валютной выручки, сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Тарас Качка.

Он отметил, что цель нового регулирования – минимизация схем при экспорте продукции, вывод значительной части экономики из тени и увеличение поступлений в госбюджет.

Что предусматривает режим экспортного обеспечения:

экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость; установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной; электронный обмен информацией между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для отслеживания и контроля соблюдения экспортерами требований законодательства; особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных

Режим экспортного обеспечения будет касаться меда, орехов, пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслины), ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, семян подсолнечника, подсолнечного масла, рапсового масла и жмыха.

Постановление вступит в силу через 30 дней после приведения в соответствие и всех необходимых подзаконных нормативно-правовых актов.

Контекст

В мае Верховная Рада приняла законопроекты по усовершенствованию экспорта некоторых товаров №№10168-2 и 10169-2. Документы предусматривают механизм борьбы с черным экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Правительство отменило экспериментальный проект по верификации экспортеров зерна, который был введен 31 октября 2023 года и должен был действовать до конца 2024-го. Экспорт указанных товаров сейчас регулируется законом о внешнеэкономической деятельности, который дает Кабмину право внедрять новый механизм экспорта сельхозтоваров.

Регулировку рынка ранее критиковали Европейская Бизнес Ассоциация и Украинская зерновая ассоциация. EBA указывала, что механизмы регулирования будут иметь последствия, диаметрально противоположные задекларированным авторами. По оценке ассоциации, фактически вводится непрозрачный, сложный и ручной механизм допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции, что недопустимо в стране, задекларировавшей курс на борьбу с коррупцией.

Участники агрорынка считают, что этот механизм приведет к невозможности заключения форвардных контрактов, так как в период выполнения поставки товара его рыночная стоимость может быть выше контрактной, которая была согласована задолго до поставки.

УЗА предлагала, чтобы обновление минимальных цен происходило чаще, чем раз в месяц, чтобы избежать ситуации, когда цены на мировых рынках будут ниже минимального дисконтирования.

Украина за три квартала 2024 года экспортировала 48,9 млн т агропродукции, что на 9,9 млн т, или более чем на 25%, больше чем за аналогичный период прошлого года. Ее стоимость выросла на $1,4 млрд, достигнув $10,5 млрд.

Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры. За отчетный период Украина экспортировала 42,3 млн т на сумму $7,1 млрд. Другая существенная составляющая экспорта – семена и плоды масличных растений: 5 млн т, стоимостью $2,2 млрд.