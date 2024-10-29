Правительство ввело новый режим регулирования экспорта отдельных видов агропродукции

Кабинет Министров ввел режим экспортного обеспечения в операции по экспорту отдельных видов сельскохозяйственных товаров на период действия военного положения, сообщила пресс-служба Минэкономики. Этот режим, в частности, предполагает установление минимальных экспортных цен на них. Соответствующее постановление правительство приняло 29 октября.
Новое регулирование рынка раньше критиковали представители бизнеса. В частности, EBA называла его «непрозрачным, сложным и ручным механизмом допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции».
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Подробности
- По данным БЭБ и налоговиков, за неполные восемь месяцев этого года было экспортировано более 5 млн т сельскохозяйственной продукции стоимостью более 50 млрд грн с признаками риска невозврата валютной выручки, сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Тарас Качка.
- Он отметил, что цель нового регулирования – минимизация схем при экспорте продукции, вывод значительной части экономики из тени и увеличение поступлений в госбюджет.
Что предусматривает режим экспортного обеспечения:
- экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость;
- установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной;
- электронный обмен информацией между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для отслеживания и контроля соблюдения экспортерами требований законодательства;
- особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных
- Режим экспортного обеспечения будет касаться меда, орехов, пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслины), ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, семян подсолнечника, подсолнечного масла, рапсового масла и жмыха.
- Постановление вступит в силу через 30 дней после приведения в соответствие и всех необходимых подзаконных нормативно-правовых актов.
Контекст
В мае Верховная Рада приняла законопроекты по усовершенствованию экспорта некоторых товаров №№10168-2 и 10169-2. Документы предусматривают механизм борьбы с черным экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.
Правительство отменило экспериментальный проект по верификации экспортеров зерна, который был введен 31 октября 2023 года и должен был действовать до конца 2024-го. Экспорт указанных товаров сейчас регулируется законом о внешнеэкономической деятельности, который дает Кабмину право внедрять новый механизм экспорта сельхозтоваров.
Регулировку рынка ранее критиковали Европейская Бизнес Ассоциация и Украинская зерновая ассоциация. EBA указывала, что механизмы регулирования будут иметь последствия, диаметрально противоположные задекларированным авторами. По оценке ассоциации, фактически вводится непрозрачный, сложный и ручной механизм допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции, что недопустимо в стране, задекларировавшей курс на борьбу с коррупцией.
Участники агрорынка считают, что этот механизм приведет к невозможности заключения форвардных контрактов, так как в период выполнения поставки товара его рыночная стоимость может быть выше контрактной, которая была согласована задолго до поставки.
УЗА предлагала, чтобы обновление минимальных цен происходило чаще, чем раз в месяц, чтобы избежать ситуации, когда цены на мировых рынках будут ниже минимального дисконтирования.
Украина за три квартала 2024 года экспортировала 48,9 млн т агропродукции, что на 9,9 млн т, или более чем на 25%, больше чем за аналогичный период прошлого года. Ее стоимость выросла на $1,4 млрд, достигнув $10,5 млрд.
Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры. За отчетный период Украина экспортировала 42,3 млн т на сумму $7,1 млрд. Другая существенная составляющая экспорта – семена и плоды масличных растений: 5 млн т, стоимостью $2,2 млрд.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.