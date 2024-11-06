Правительство вдвое уменьшило первый взнос для молодежи по ипотечной программе «єОселя»

В рамках программы «єОселя» украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20%, как это было ранее, сообщает Минэкономики. Ожидается, что программа будет стимулировать молодежь оставаться в стране.
Программа «єОселя» является одной из ключевых составляющих политики «Сделано в Украине».
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Ключевые факты
- Молодые украинцы смогут присоединиться к программе, уплатив вдвое ниже первый взнос – от 10% стоимости жилья.
- До этого доля молодежи среди участников программы была незначительной – 9%. Всего в этой возрастной категории получено 1115 кредитов.
- «Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге – для экономики Украины», – заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
- Оформить доступную ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дія». После получения в «Дії» ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.
Контекст
По программе льготной ипотеки «єОселя» военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, педагоги, медики и научные работники могут получить кредит на покупку жилья под 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан, не имеющих в собственности жилья или желающих увеличить его площадь, ставка – 7%.
Некоторые городские и областные администрации сотрудничают с банками – участниками программы и компенсируют определенным категориям покупателей проценты на приобретение жилья по программе «єОселя».
Под программу подпадают квартиры из расчета 52,5 кв. м на одного человека плюс 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Нормативная площадь жилого дома для семьи с одного человека – не более 62,5 кв. м общей площади и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи.
1 октября программе «єОселя» исполнилось два года. За это время по программе доступного ипотечного кредитования выдано 14 030 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн.
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