Уряд удвічі зменшив перший внесок для молоді за іпотечною програмою «єОселя»

У рамках програми «єОселя» українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла замість 20%, як це було раніше, повідомляє Мінекономіки. Очікується, що програма стимулюватиме молодь залишатися в країні.
Програма «єОселя» є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».
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Ключові факти
- Молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла.
- До сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною – 9%. Усього в цій віковій категорії отримано 1115 кредитів.
- «Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України», – заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
- Оформити доступну іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія». Після отримання в «Дії» відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.
Контекст
За програмою пільгової іпотеки «єОселя» військовослужбовці ЗСУ за контрактом і силовики, педагоги, медики й науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу, ставка – 7%.
Деякі міські та обласні адміністрації співпрацюють із банками – учасниками програми і компенсують певним категоріям покупців відсотки на придбання житла за програмою «єОселя».
Під програму підпадають квартири з розрахунку 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Нормативна площа житлового будинку для сім’ї з однієї особи – не більше 62,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.
1 жовтня програмі «єОселя» виповнилося два роки. За цей час за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.
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