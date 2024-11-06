Уряд удвічі зменшив перший внесок для молоді за іпотечною програмою «єОселя»

Програма «єОселя» є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».

У рамках програми «єОселя» українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла замість 20%, як це було раніше, повідомляє Мінекономіки. Очікується, що програма стимулюватиме молодь залишатися в країні.

Ключові факти

Молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла.

До сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною – 9%. Усього в цій віковій категорії отримано 1115 кредитів.

«Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України», – заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Оформити доступну іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія». Після отримання в «Дії» відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Контекст

За програмою пільгової іпотеки «єОселя» військовослужбовці ЗСУ за контрактом і силовики, педагоги, медики й науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу, ставка – 7%.

Деякі міські та обласні адміністрації співпрацюють із банками – учасниками програми і компенсують певним категоріям покупців відсотки на придбання житла за програмою «єОселя».

Під програму підпадають квартири з розрахунку 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Нормативна площа житлового будинку для сім’ї з однієї особи – не більше 62,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.

1 жовтня програмі «єОселя» виповнилося два роки. За цей час за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.