Уряд виділив 5,2 млрд грн на дороги у фронтових і прифронтових регіонах

Кабінет Міністрів виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури та обласним адміністраціям 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових і прифронтових регіонах, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 31 березня.
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Ключові факти
- За словами Шмигаля, уряд виділив 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових і прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються Силами безпеки й оборони.
- Під час позачергового виїзного засідання уряду в Ірпені Київської області очільник Кабміну оголосив про виділення додаткових 1,5 млрд грн для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Контекст
Утримання доріг передусім передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, заявляв у грудні минулого року віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. «Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про «утримати». Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику», – сказав віцепремʼєр.
За оцінкою віцепремʼєра, для того, щоб утримувати дороги, необхідно 52 млрд грн. Згідно з бюджетом-2025, на дороги закладено 12 млрд грн.
18 лютого Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання доріг у 2025 році.
У березні Рада директорів Світового банку схвалила проєкт на $432 млн «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища (DRIVE)». Він спрямований на зміцнення національної дорожньої мережі та підвищення ефективності транспортного сектору України.
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