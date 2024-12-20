«Насамперед зробимо евакуаційні маршрути». Кулеба пояснив перерозподіл урядом 1,7 млрд грн на утримання доріг

За перерозподілені Кабінетом міністрів 1,7 млрд грн на утримання доріг у першу чергу будуватимуть евакуаційні маршрути, повідомив в інтерв’ю ZN.ua віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Наступного року на дороги закладено 12 млрд грн.

Ключові факти

Кулеба пояснив постанову уряду про перерозподіл 1,7 млрд грн у межах бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на 2024 рік, на розвиток та утримання автодоріг.

«Постанова уряду — це можливість застрибнути до останнього вагона, щоб було трохи легше наступного року. Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь», – сказав він.

За його словами, перед міністерством стоїть складне завдання – виконувати необхідне, зважаючи на виділені кошти.

«Я це чудово розумію та беру на себе відповідальність. Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути, а далі просто дивитимемося, на що в нас залишиться, й розставлятимемо пріоритети», – наголосив Кулеба.

За словами Кулеби, під час обговорення бюджету-2025 із народними депутатами, він розумів, що нині не час для капітальних інвестицій в інфраструктуру, спочатку слід «утримати інфраструктуру».

«Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди — про «утримати». Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику», – сказав віцепремʼєр.

За оцінкю віцепремʼєра, для того, щоб утримувати дороги необхідно 52 млрд грн. Згідно з бюджетом-2025, на дороги закладено 12 млрд грн.

Контекст

19 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні та в цілому.

13 грудня Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл 1,7 млрд грн у межах бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на 2024 рік, спрямувавши кошти на розвиток та утримання автодоріг, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зазначену суму буде спрямовано на видатки розвитку за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».