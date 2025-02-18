Кабмин распределил 12,6 млрд грн на развитие и содержание дорог в 2025 году

Кабинет Министров утвердил порядок использования бюджетных средств на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в 2025 году, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 18 февраля.
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Подробности
- Правительство утвердило распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд грн, предусмотренных в государственном бюджете на развитие и содержание дорог.
- Утвержден список объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог общего пользования.
- Утвержден перечень объектов и мероприятий по развитию пунктов пропуска через госграницу по программе ЕС «Механизм сообщения Европы» (CEF).
- Утвержден перечень мер по строительству, ремонту и содержанию пограничных пунктов пропуска для автомобильного сообщения.
- Главным распорядителем средств будет Госагентство обновления.
Контекст
Содержание дорог в первую очередь предполагает строительство эвакуационных маршрутов, заявлял в декабре прошлого года вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Порты, железная дорога, объекты энергетики, дороги, мосты… постоянно находятся под обстрелами. Поэтому все статьи и миллиарды – о «удержать». Особенно дороги. Иначе можем ослабить всю военную логистику», – сказал вице-премьер.
По оценке вице-премьера, для того чтобы содержать дороги, необходимо 52 млрд грн. Согласно бюджету-2025, на дороги заложено 12 млрд грн.
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