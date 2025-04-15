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Правительство внедряет систему контроля качества оборонных закупок по образцу НАТО

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о внедрении системы государственного обеспечения качества (ГОК) для товаров, работ и услуг оборонного назначения. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 15 апреля.

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Подробности

  • Постановление устанавливает контроль качества на всех этапах – от планирования закупок и проверки подрядчиков до мониторинга процессов и финансирования мер контроля.
  • Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что теперь четко определено, как будет проверяться качество оружия, техники, снаряжения и других товаров для армии.
  • Система будет распространяться не только на украинских производителей, но и на иностранные компании из стран НАТО и других государств-партнеров, которые выполняют внешнеэкономические контракты.

Контекст

В 2024 году в Украине столкнулись с проблемами несвоевременных и некачественных поставок оружия для Вооруженных сил Украины. В частности, 26 ноября 2024 года Министерство обороны Украины заявило о начале расследования относительно поставок некачественных 120-мм мин для войска. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по этому делу.

28 ноября Министерство стратегических отраслей промышленности сообщило, что из вызвавших подозрения партии в 54 000 мин около 24 000 подлежат возврату.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) планирует в 2025 году уменьшить риски, заключая два-три контракта с производителями и проверенными поставщиками на каждую ключевую позицию. Это решение стало ответом на «серьезную ошибку» с поставками мин украинского производства, отметила руководитель АОЗ Марина Безрукова.

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