Верховная Рада вернула штрафы для недобросовестных поставщиков оружия

Верховная Рада возобновила штрафы недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт. Об этом 16 января сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. За законопроект №12245 проголосовали 239 депутатов.

Ключевые факты

Принятие документа, который вносит изменения в бюджетный кодекс по инвестиционным проектам, является исполнением маяка МВФ.

Законопроект предусматривает, в частности, приоритетность большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрации финансового ресурса на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств.

Отмечается, что отбор проектов будет производиться по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции.

Предусмотрено финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (что устраняет персональное политическое влияние на распределение средств).

Проект определяет наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать для финансирования международным донорам, а также предусматривает отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутым результатам онлайн.

Депутаты учли несколько важных поправок, среди которых и восстановление штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт.

Одобрили и расширение круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты, а еще сняли вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008–2009 годов перед государственным бюджетом, которое было в первом чтении.

Контекст

В 2024 году в Украине возникли проблемы с несвоевременными и некачественными поставками оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 26 ноября 2024 года Министерство обороны Украины сообщило о расследовании поставок некачественных 120-миллиметровых мин украинскому войску. Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по этому делу.

28 ноября Министерство стратегических отраслей промышленности сообщило, что из партии мин на 54 000 единиц, по которым возникли подозрения, возврату подлежит около 24 000.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) в 2025 году будет диверсифицировать риски при поставке, имея два-три контракта с производителями и надежными поставщиками на каждую критическую номенклатуру после «масштабной ошибки», возникшей с поставками мин украинского производства, сообщила глава Агентства Марина Безрукова.