«Масштабна помилка» із мінами і 50 контрактів зі світовими виробниками. Агенція оборонних закупівель відзвітувала про роботу у 2024-му

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) в 2025 році буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи 2-3 контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру після «масштабної помилки», яка виникла з постачанням мін українського виробництва, повідомила очільниця Агенції Марина Безрукова в колонці для УП .

Ключові факти

У 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури. За словами Безрукової, середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%, що дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

Головний фактор, що дозволив Агенції вирівняти та знизити ціну на ринку озброєння та військової техніки – це зменшення частки посередників. Зокрема, перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів склала 82%, а в 2024 році – 12%.

Більша частина суми контрактів цього року припадає на українське виробництво озброєння. Також суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками, додала Безрукова.

Інфографіка: АОЗ

АОЗ уклала вже 50 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 13 країн світу. «Це прямі договори з болгарськими виробниками, хоча ще нещодавно це здавалося неможливим. Це угоди з такими корпораціями як Rheinmetal, KNDS та багатьма іншими, які не підлягають публікації», – пояснила вона.

З річного бюджету Агенції в 306,1 млрд грн на закупівлю ОВТ на 100% взято бюджетних зобовʼязань під укладені контракти; 99,2% суми сплачено постачальникам.

Вона наголосила, що 2024 рік став роком, коли українська оборонна промисловість суттєво наростила свої спроможності.

Минулого року Агенція оборонних закупівель профінансувала контракти зі 155 українськими виробниками озброєння. Зокрема в закупівлях БпЛА їхня частка перевищила 90% від суми контрактів, РЕБ – а майже 50%. Частка українських виробників в закупівлях артилерійських, мінометних, танкових пострілів продовжує зростати.

Безрукова прокоментувала ситуацію із постачанням неякісних мін українського виробництва, назвавши це «масштабною помилкою», яка показала до чого може привести шлях, коли левова частка обсягів певної номенклатури віддається на замовлення одному державному виробнику.

Тож, у 2025 році Агенція буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи 2-3 контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру. «Уся необхідна робота для цього вже виконана», – пояснила вона.

У минулому році АОЗ поставила озброєння ЗСУ на понад 180 млрд грн. За фінансові ресурси 2024 року в 1 кварталі 2025 року буде поставлено озброєння та військової техніки на близько 46 млрд грн, що забезпечить безперервне постачання для ЗСУ на початку нового бюджетного року.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією в структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директором АОЗ була призначена Марина Безрукова. Із січня 2017 року працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Зазначається, що в «Укренерго» вона розробила та впровадила сучасну політику закупівель. Раніше Безрукова працювала в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

Міноборони відкликало партію зі 100 000 мін та ініціювало перевірку заводу-виробника після серії скарг і публікацій у ЗМІ. 26 листопада 2024-го стало відомо, що військовослужбовці скаржилися на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета або не вибухають. Журналіст Юрій Ніколов повідомив, що була відкликана партія зі 100 000 мін, а нові снаряди будуть готові лише через два–три місяці.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії в 54 000 мін, щодо яких виникли підозри, підлягає поверненню близько 24 000. У грудні стало відомо, що близько 24 000 бракованих мін будуть замінені коштом заводу-виробника.