Уряд запроваджує систему контролю якості оборонних закупівель за зразком НАТО

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про запровадження системи державного гарантування якості (ДГЯ) для товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 15 квітня.

Деталі

Постанова встановлює контроль якості на всіх етапах – від планування закупівель і перевірки підрядників до моніторингу процесів та фінансування заходів контролю.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що тепер чітко визначено, як перевірятиметься якість зброї, техніки, спорядження та інших товарів для армії.

Система поширюватиметься не лише на українських виробників, а й на іноземні компанії з країн НАТО та інших держав-партнерів, які виконують зовнішньоекономічні контракти.

Контекст

У 2024 році в Україні зіткнулися з проблемами несвоєчасних і неякісних поставок зброї для Збройних сил України. Зокрема, 26 листопада 2024 року Міністерство оборони України заявило про початок розслідування щодо поставок неякісних 120-мм мін для війська. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у цій справі.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії у 54 000 мін, які викликали підозри, близько 24 000 підлягають поверненню.

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) планує у 2025 році зменшити ризики, укладаючи два-три контракти з виробниками та перевіреними постачальниками на кожну ключову позицію. Це рішення стало відповіддю на «серйозну помилку» з поставками мін українського виробництва, зазначила керівниця АОЗ Марина Безрукова.