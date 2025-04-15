Уряд запроваджує систему контролю якості оборонних закупівель за зразком НАТО

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про запровадження системи державного гарантування якості (ДГЯ) для товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 15 квітня.
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Деталі
- Постанова встановлює контроль якості на всіх етапах – від планування закупівель і перевірки підрядників до моніторингу процесів та фінансування заходів контролю.
- Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що тепер чітко визначено, як перевірятиметься якість зброї, техніки, спорядження та інших товарів для армії.
- Система поширюватиметься не лише на українських виробників, а й на іноземні компанії з країн НАТО та інших держав-партнерів, які виконують зовнішньоекономічні контракти.
Контекст
У 2024 році в Україні зіткнулися з проблемами несвоєчасних і неякісних поставок зброї для Збройних сил України. Зокрема, 26 листопада 2024 року Міністерство оборони України заявило про початок розслідування щодо поставок неякісних 120-мм мін для війська. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у цій справі.
28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії у 54 000 мін, які викликали підозри, близько 24 000 підлягають поверненню.
Агенція оборонних закупівель (АОЗ) планує у 2025 році зменшити ризики, укладаючи два-три контракти з виробниками та перевіреними постачальниками на кожну ключову позицію. Це рішення стало відповіддю на «серйозну помилку» з поставками мін українського виробництва, зазначила керівниця АОЗ Марина Безрукова.
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